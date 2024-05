CALCIO “2ª”: LA LECCO ALTA CHIUDE AL SECONDO POSTO E GIOCA I PLAYOFF

LECCO – Con la vittoria per 2-1 in casa del Vercurago, si è conclusa per la Lecco Alta la regular season del campionato di Seconda Categoria girone K. La compagine lecchese chiude al secondo posto in classifica, con ben 57 punti conquistati, equilibrati tra andata e ritorno (30 e 2), riuscendo così a conquistare l’accesso ai playoff dove affronterà il Foppenico classificatosi quinto.

In nove mesi il percorso fatto è stato sicuramente lungo, impegnativo ma pieno di soddisfazioni. Chiudere al secondo posto in classifica è per la società un grande risultato, di cui essere fieri; una base di partenza solida per costruire un futuro sempre più roseo. C’è stato, soprattutto nel girone di ritorno, qualche momento di difficoltà e alcuni risultati inaspettati, che avrebbero potuto portare a un verdetto migliore, ma c’è comunque da fare i complimenti al Bulciago, vincitore del girone.

La stagione si chiude quindi con 57 punti, frutto di 17 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Soprattutto in casa il ruolino di marcia è stato ottimo, su 15 partite disputate tra le mura amiche 9 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta maturata all’ultimo minuto. I gol fatti sono stati 54, realizzati da ben 14 giocatori diversi, mentre quello subiti 40. Miglior realizzatore della squadra è stato Commodaro con 10 reti, seguito a ruota da Teli con 9. Età media della squadra circa 22 anni.

Grandi meriti e ringraziamenti a tutti, in particolare ai ragazzi che hanno onorato i colori verdeblu. La presenza fissa media agli allenamenti era sempre di 21 giocatori, anche chi ha avuto meno spazio era sempre presente al campo e sugli spalti a gioire e soffrire insieme. Tutti hanno avuto l’onere e l’onore di rappresentare la società e l’hanno fatto nel migliore dei modi. Sempre con il sorriso, ma con il massimo impegno – che li ha portati a essere stati protagonisti di questo splendido secondo posto.

Fortunatamente la stagione non è ancora terminata, appuntamento quindi a domenica 5 maggio alle 17 al Bione campo 1 per la semifinale playoff Lecco Alta-Foppenico.