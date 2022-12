ROGENO – Serata da incorniciare per il Lecco. del Calcio a 5. Nella 14ª giornata di andata del girone A di Serie A2 i blucelesti di mister Parrilla battono nettamente per 6-0 il Milano e, oltre a portarsi a 3 soli punti dal 2° posto, si assicurano matematicamente l’approdo alla Coppa Italia di categoria.

Gara ben presto in discesa quella del PalaRogeno, con capitan Hartingh a sbloccare il risultato al 2′ sfruttando un assist di Ferri. I blucelesti controllano il gioco e vanno nuovamente a segno al 12′ con Yamoul. Al 15′ De Donato ruba palla in pressione e firma il tris, mentre al 18′ Cannella scambia con Yamoul e insacca la rete del 4-0 di metà gara.

La ripresa dura di fatto meno di 2′. Dopo pochi secondi Yamoul triangola con Espindola e mette dentro il 5-0. Il Milano prova la carta del portiere di movimento e viene punito da Espindola che, dalla sua area, sigla il 6-0 a porta vuota. La gara finisce qui. Il Lecco non spinge più e il Milano non è in grado di impensierire la porta di Posca.

Finisce 6-0 e ora testa alla sfida di sabato sul campo della Sampdoria, avanti un solo punto in classifica.