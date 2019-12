LECCO – Un fine settimana ampiamente positivo per le giovanili dell’Aurora San Francesco calcio. Le squadre di viale Turati sono ai primi posti nei vari gironi lecchesi. Gli Esordienti misti sono primi nel girone A, i Pulcini 2009 secondi nel girone A e i Pulcini 2010 terzi davanti a tutte le altre lecchesi.

Vittoria netta ma difficile in casa per i Pulcini 2010 di mister Vittorio Mazzoleni contro un forte Cortenova, terzo in classifica. I bambini in maglia rossa con una vittoria non solo avrebbero scavalcato i valsassinesi ma anche tutte le formazioni lecchesi portandosi alle spalle di Olginatese e Colicoderviese. Parte forte l’Aurora, che dopo soli quattro minuti è in vantaggio con un gran gol di Mattia Picone. Il Cortenova cerca di recuperare ma è il portiere di casa Alessandro Tentorio a negare con una bella parata il gol del pareggio. Il tempo si conclude con la vittoria dell’Aurora San Francesco.

Nel secondo parziale Michele Rasca porta avanti l’Aurora, ma il Cortenova non ci sta e pareggia poco dopo. Solo un gol di Bada nel finale di frazione permette ai padroni di casa di portare a casa anche il secondo tempo grazie anche ad un ottimo intervento del portiere di casa Tommi. Nella terza frazione di gioco sono ancora Rasca e Bada a sconfiggere definitivamente il Cortenova. Quindi terzo posto per l’Aurora San Francesco che si conferma la squadra più forte del lecchese con 17 punti davanti a Lecco Alta e Rovinata che restano a 14.

Vincono 1-2 con un po’ di fatica a Vercurago anche i Pulcini 2009 perdendo 1-0 il primo tempo dopo un vero e proprio assedio dei rosso-blu di casa. Nel secondo parziale sono però i ragazzi in casacca rossa a prendere in mano la partita giocando bene e vincendo per 5-2. Nella terza e ultima frazione il Vercurago non può nulla contro l’Aurora San Francesco che tiene in mano la gara vincendo nettamente per 3-1. Si conclude così al secondo posto il girone invernale; al di là dei risultati positivi, sono stati evidenti i miglioramenti tecnico-tattici e atletici dei bambini di mister Carlo Roveda.

Gli Esordienti misti dell’allenatore Ampellio Ramaioli si confermano la migliore squadra della fase invernale della società di viale Turati battendo anche il Calolzio per 1-4 ( 0-5 1-2 1-1 e shoot out vinti) . Primo tempo spettacolare con ottime giocate da parte dei ragazzi dell’Aurora San Francesco che riescono a praticare il loro gioco nonostante i pochi spazi lasciati dagli avversari. Secondo e terzo tempo più equilibrati ma sempre controllati dall’Aurora che lascia poco agli avversari: solo un pareggio nel terzo tempo.