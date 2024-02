CALCIO: CREMONESE CINICA E SPIETATA. LECCO SCONFITTO 1-0

LECCO – Un sole che spacca gli spalti del Rigamonti-Ceppi a fare da sfondo al match tra la Calcio Lecco e la Cremonese, nella 23ª giornata del campionato di Serie B. Partita delicata per i padroni di casa che, oltre a fronteggiare una delle formazioni più ambite per il salto di categoria, deve anche sfidare il momento di crisi culminato con la roboante sconfitta per 5-1 subita contro la Feralpisalò. Tracollo sottolineato anche dagli ultras della nord, che, dopo essere entrati allo stadio con 10 minuti di ritardo, nel secondo tempo hanno esposto due striscioni di disapprovazione.

Diversi nuovi volti nell’11 titolare scelto dalla coppia Malgrati–Bonazzoli, partendo dal portiere Lamanna. In difesa spazio a Ierardi, a centrocampo titolare Frigerio mentre in attacco Salcedo e Listkowski a completare il tridente leggero con Crociata.

Prima del match, un ricordo dallo speaker per Simone e Nicolas Combi, giovani tifosi scomparsi nella notte dopo un brutto incidente in auto. Simbolico anche il messaggio della curva, che alla mezz’ora ha dedicato un pensiero ai due valsassinesi con lo striscione e il coro “siete sempre con noi”.

Partita bloccata nei primi minuti, con qualche errore in disimpegno ma senza squilli in attacco. Al 14′ Lochoshvili perde palla da ultimo uomo, Crociata scappa e viene steso sulla trequarti, ma per il difensore cremonese è solo cartellino giallo. Dalla punizione, palla sul secondo palo per la testa di Caporale, la cui frustata sfiora il palo. Il Lecco ha il piglio giusto e lo dimostra. Iniziativa del tridente manzoniano, Listkowski colpisce di testa ma Saro para agevolmente.

Al 22′ grande acrobazia di Listkowski, molto pimpante, che stoppa di petto e cerca la rovesciata dal limite dell’area: tiro centrale. Passano otto minuti e Coda scappa alla difesa lariana lanciandosi a rete, ma Galli chiude il centravanti sul più bello con una scivolata provvidenziale. Al 40′ grande confusione nell’area lecchese: Ierardi non spazza, Johnsen e Coda si trovano la palla tra i piedi a centro area, ma la retroguardia si chiude e riesce a non far tirare gli avversari. Un minuto dopo, Zanimacchia rientra e calcia a giro, trovando la spettacolare risposta di Lamanna con la mano di richiamo. È l’ultimo acuto del primo tempo, che si chiude a reti bianche.

La ripresa comincia con Sersanti al posto dell’ammonito Galli. Al 52′ rigore per gli ospiti: l’ex Venezia Johnsen scappa sulla sinistra e il suo cross viene respinto col braccio da Frigerio. Dagli undici metri va Coda, che con una botta centrale porta i suoi sull’1-0. Malgrati e Bonazzoli cercano la scossa con Novakovich e Lunetta, che prendono il posto di Listkowski e Frigerio.

Il peso di Novakovich si fa sentire e i blucelesti riescono ad alzare il baricentro. Al 64′ occasione gigante per il Lecco: dagli sviluppi di una punizione di Crociata, Lunetta stacca di testa e Salcedo, in scivolata, non riesce di un soffio a deviare il pallone sul secondo palo. Esordio per Inglese, grande colpo del mercato invernale, al 70′.

All’80’ Tsadjout stacca più in alto di tutti dopo un corner dalla destra, ma il suo colpo di testa è debole e centrale. Passano tre minuti e Lunetta spacca la difesa ospite, palla filtrante per Novak, il cui tiro viene deviato in corner dalla difesa.

Nei minuti finali Cremonese pericolosissima con Ghiglione, il cui destro rasoterra si spegne a fil di palo. L’assalto finale non arriva come sperato. Il Lecco ci prova con un calcio piazzato ma i grigiorossi fanno buona guardia e tengono i pericoli lontani. Finisce così 1-0, con il Lecco in caduta libera nella classifica generale.

CALCIO LECCO – CREMONESE 0-1

Primo tempo 0-0

Marcatori: Coda (C)

LECCO (4-3-3): Lamanna; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale; Galli (dal 46′ Sersanti), Frigerio (dal 57′ Lunetta), Ionita; Crociata (dal 72′ Degli Innocenti), Salcedo (dal 72′ Inglese), Listkowski (dal 57′ Novakovich). All.: Bonazzoli

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Abrego, Castagnetti, Johnsen, Zanimacchia (dal 65′ Ghiglione); Falletti (dal 69′ Afena-Gyan), Coda (dal 69′ Tsadjout). All.: Stroppa

ARBITRO: Zufferli di Udine