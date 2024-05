CALCIO E VOLLEY PROTAGONISTI PER IL SIRTORESE WELCOME DAY

SIRTORI – Due splendide giornate all’insegna dello sport al Centro sportivo Enzo Bearzot all’interno del Sirtorese Welcome day a Sirtori con protagonista il calcio mentre nel giorno successivo è toccato al volley con la partecipazione di numerosi atleti di varie età dai pulcini ai più adulti. Due giornate di divertimento, amicizia e momenti di aggregazione con sport, buon cibo e bella musica. In serata si è svolto il primo torneo in memoria di Diego Scaccabarozzi, 22enne residente a Torrevilla, morto l’anno scorso dopo un incidente stradale e una lunga sofferenza. La partita, che ha reso omaggio al giovane calciatore, è stata l’occasione per ricordare la sua grande passione per il calcio dalla squadra in cui ha militato per diversi anni.



All’interno della due giorni anche i torneo Sirtorese Cup per le categoria Piccoli Amici e Primi Calci con la partecipazione di Ballabio, Molteno, Costamasnaga e Lecco Alta in cui hanno prevalso la Lecco Alta e il Molteno.

Per l’occasione è stato realizzato uno splendido video dall’alto con l’ausilio di un drone.