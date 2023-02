VERCURAGO – Cambio di programma “tecnico” nella strategia degli allenamenti della Calcio Lecco, che oggi pomeriggio giovedì si è allenata eccezionalmente sul campo in erba naturale di Vercurago – in preparazione alla partita di domenica.

Come noto, alle 12:30 i blucelesti affronteranno la Juventus Next Gen al glorioso ‘Giuseppe Moccagatta’ di Alessandria, su terreno per l’appunto erboso.

La seconda squadra bianconera è reduce dall’affermazione ai rigori contro il Foggia che le ha spalancato le porte della finalissima di Coppa Italia di Serie C.

Sotto la direzione del mister Luciano Foschi, la compagine lecchese ha riprovato il contatto col campo in erba prima della impegnativa trasferta piemontese del 19 febbraio per la partita che verrà diretta dall’arbitro Giorgio Vergaro della sezione A.I.A. di Bari.

RedSpo