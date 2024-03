CALCIO: LE SQUADRE DELLA LECCO ALTA VINCONO TUTTE LE GARE SETTIMANALI

LECCO – Dopo il primo tempo iniziato positivamente dal MissagliaMaresso che passa in vantaggio al 5′, la Lecco Alta Esordienti 2012 inizia a giocare meglio e ribalta il punteggio vincendo per 3-1. Il secondo tempo è molto equilibrato e un po’ confuso e termina 1-1 con il MissagliaMaresso che pareggia su punizione ad 1′ dalla fine. Nel terzo tempo i biancoblu lecchesi hanno diverse occasioni e vincono per 1-0. Anche nel quarto tempo il Lecco Alta crea di più e vince meritatamente per 2-1 Soddisfazione per i ragazzi della Lecco Alta che si stanno rifacendo di alcune delusioni patite nella fase autunnale del campionato.

I Pulcini 2013 hanno incontrato il Cortenova. Partita particolarmente sentita dalla Lecco Alta per tornare a macinare gioco e reti dopo l’ottimo campionato d’ autunno. La squadra ha reagito bene, con una vittoria, grazie anche all’incessante sostegno dei tifosi presenti sugli spalti a incitare i propri bambini. Nel primo tempo la Lecco Alta è partita a tutto gas, ma il risultato positivo si e concretizzato nella seconda meta del tempo. Molte le occasioni sprecate dagli ospiti mentre i padroni di casa non sono riusciti a impensierire più di tanto l’attento portiere avversario. Nel secondo tempo il pressing si è allentato ed è venuto fuori il Cortenova che è andato in vantaggio con un preciso tiro angolato da fondo campo; nonostante il pressing e le tante occasioni la Lecco Alta non e riuscita a recuperare il risultato. Nel terzo tempo gli ospiti hanno ripreso in mano la situazione e sono riusciti ad andare a segno e a salvaguardare il risultato fino alla fine. Nel quarto tempo la Lecco Alta e da subito andata in vantaggio infrangendo le speranze dei padroni di casa : il raddoppio di li a breve ha sancito la vittoria finale. Quanto ottenuto sul campo di Cortenova è di buon auspicio per le future e impegnative gare di campionato.

Doppio impegno settimanale per la Lecco Alta Pulcini 2014 che hanno giocato una buona partita sul campo della Rovinata. Dopo un buon primo tempo, nel secondo la Lecco Alta impone il proprio ritmo e concretizza un paio di azioni corali. Non positivi invece gli altri due tempi giocati sotto ritmo. Nella seconda gara invece, la LeccoAlta fa la miglior partita del nuovo anno, contro il Malgrate, vincendo tre tempi su quattro giocati, con intensità, pulizia tecnica e segnando diversi gol.