CALCIO LECCO ALTA: PAREGGIANO ESORDIENTI E PULCINI ’14, PERDONO I ’13

LECCO – Buona partita per gli Esordienti 2012 del Lecco Alta che pareggiano tutti e tre i tempi contro la Polisportiva 2001. Il Lecco Alta mantiene il controllo del gioco per tutta la partita senza riuscire a concretizzare e fallendo due occasioni: una per tempo. Nel terzo periodo una disattenzione difensiva permette alla Pol. 2001 di andare in vantaggio. Il Lecco Alta riesce però a pareggiare meritatamente 3′ dopo. I biancoverdi mantengono il controllo del gioco, ma non riescono a sfruttare due buone occasioni. È la Pol. 2001 che però colpisce una traversa a 4′ dal termine.

La sesta di campionato parte in salita per gli Esordienti misti 2011-2012 della LeccoAlta che vedono sfuggire di mano un primo tempo giocato tutto nella metà campo degli avversari, ma senza trovare la via del gol. Il primo parziale è di 1-0 per la GSO Zanetti. Il secondo e il terzo tempo la squadra di mister Gattinoni ritrova concretezza nelle manovre di attacco portando a casa il risultato (secondo parziale 5-2, terzo parziale 4 -1). Nel quarto tempo fa da padrona la stanchezza e i padroni di casa subiscono la pressione di una Zanetti apparentemente più fresca. La partita finisce con un pareggio di tutto rispetto che accontenta entrambe le squadre.

Dopo la vittoria della scorsa settimana, la Lecco Alta Under 14 ci prende gusto e vince anche a Valmadrera. Partita dominata per ampi tratti nel primo tempo, ma con poca precisione sotto porta. La legge del calcio ‘Gol sbagliati, gol subito’ non si smentisce e un malinteso in difesa genera un autorete che porta in vantaggio il Valmadrera. Reazione d’orgoglio della Lecco Alta che, con i gol di Simone su punizione e di Filippo al termine di una verticalizzazione, il risultato vien ribaltato prima del riposo. Il secondo tempo giocato sulla falsariga della prima frazione con tantissime occasioni da rete non concretizzate. A una manciata di minuti dal termine, Andrea realizza la rete della sicurezza a conclusione di una bella azione corale.

Lecco Alta e Aurora San Francesco pareggiano una partita molto combattuta per i Pulcini 2014. Dopo un inizio di primo tempo da dimenticare, la Lecco Alta segna 2 gol che portano in equilibrio il risultato. Il secondo tempo lo vince l’Aurora mentre la Lecco Alta si aggiudica il terzo giocando bene, creando tanto e sviluppando azioni e coinvolgendo tanti giocatori. Il quarto tempo finisce 0-0; la Lecco Alta sbaglia diverse scelte di gioco risultando imprecisa e frettolosa. Accanto ai complimenti sarà però fondamentale migliorare l’ultimo aspetto sopra ricordato per risultare più efficaci in futuro.

Dopo una lunga serie di successi ecco la prima battuta d’arresto della Lecco Alta nel campionato Pulcini 2013 contro la fortissima Manara sul campo di Barzanó. Dopo i primi due tempi sostanzialmente equilibrati nel gioco la Lecco Alta cede nel terzo tempo a un Manara più esperto. Il primo tempo si conclude 2-1 a favore del Manara. Dopo il primo gol dei padroni di casa al 10’ minuto segue immediatamente il pareggio degli ospiti salvo poi subire il gol del 2-1 a causa di una svista difensiva. Il secondo tempo si chiude con un ottimo pareggio 0-0 a ribadire l’equilibrio delle forze in campo che si combattono apertamente e alla pari. Nel terzo tempo la Lecco Alta, forse complice anche lo sforzo dei primi 2 tempi, cede al Manara che vince la partita per 3-1.