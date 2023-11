CALCIO U17. SCONFITTA BUGIARDA PER IL LECCO CONTRO LA CORAZZATA MILAN

LECCO – Ferma la prima squadra, non è mancato lo spettacolo al Rigamonti-Ceppi dove è andato in scena lo scontro al vertice del campionato nazionale Under 17 tra Lecco e la capolista Milan. Hanno vinto 0-2 i rossoneri (10 gare e 30 punti) ma i locali non hanno certamente demeritato, solo gli episodi e un grandissimo Longoni – davvero notevole la prestazione del portiere – hanno fermato un Lecco vivo e pimpante.

LA CRONACA

Nel primo tempo al 22’ bella azione corale bluceleste che si sviluppa sull’out destro, ma la palla in area viene spazzata dalla difesa. Al 30’ il Milan inaspettatamente passa; cuoio in area, Giuffrida svirgola e offre su un piatto d’argento a Ossola la chance capitalizzata con una girata dal numero dieci di mister Renna. Poco dopo il Milan raddoppia (36’): Polizzi stende ingenuamente in area Liberali, il rigore è evidente e lo stesso giocatore dagli undici metri fa secco Zadek che indovina l’angolo ma non riesce a deviare.

Nella ripresa il Lecco dopo uno sbandamento iniziale mette “in croce” la capolista. Al 12’ Tondi davanti al portiere spara addosso all’avversario, al 25’ il nuovo entrato Carminati a compimento di una devastante azione personale si vede respingere il tiro dall’estremo difensore. Due minuti e il duello si ripropone, ancora Carminati al tiro e splendido intervento del numero uno milanese; al 28’ tenta la sorte Meleddu da fuori area, sfera di un palmo sopra la traversa. Al 32’ si mette in proprio ancora Carminati (davvero notevole il suo apporto alla squadra) ma Longoni, azzurrino Under 16, devia in angolo. Infine al 40’ botta del numero venti lariano e spettacolare intervento di superman Longoni a mantenere immacolata la sua rete. Al 47’ viene espulso il milanista Ossola.

Una partita bella e vibrante, accesa in campo tra i 22 protagonisti, magari qualche fallo di troppo ma nulla di estremamente serio. Grazie al successo di Lecco il Milan consolida il primato salendo a quota trenta, gli aquilotti invece restano fermi a 19 in una partita che per quanto visto in campo avrebbero meritato di pareggiare. Al solito hanno deciso gli episodi (due amnesie difensive) scaltro però il diavolo – orfano del galbiatese Perin operato ieri al menisco – a mettere in soffitta l’intero bottino.

Sempre nella giornata di domenica, al Bione si sono incontrate in campionato anche le Under 14 di Lecco e Milan, gara terminata sul 3-3, beffa atroce per l’undici di casa che era avanti 3-1 a pochi minuti dalla conclusione.

Formazione Lecco: Zadek, Polizzi, Scaldaferri, Parizzi, Giuffrida, Nocito, Meleddu, Tondi, Parisi Purita, Mungari.

Subentrati nella ripresa: Carminati, Caputo, Bolis. Allenatore: Brescello.

Arbitro: Passarotti di Mantova.

Classifica prime posizioni: Milan 30, Lecco 19, Inter, Monza 17, Venezia, Brescia 16, Como 15, Feralpisalò, Hellas Verona 14, ultimo il Cagliari con zero punti.

Alessandro Montanelli