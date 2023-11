CALCIO. LECCO ALTA: PERDONO GLI ESORDIENTI, QUINTO SUCCESSO PER I PULCINI 2013

LECCO – La quinta giornata di campionato Esordienti misti a 9, nati nel 2011 e 2012 della Lecco Alta finisce 1-2 con il Valle San Martino. La squadra di mister Gattinoni si aggiudica il terzo tempo, giocato su un buon livello tecnico. Nel primo tempo i padroni di casa soffrono soprattutto la prestanza fisica degli attaccanti della Val San Martino che si aggiudica la frazione.

Nel secondo tempo i lecchesi entrano i campo più incisivi e consapevoli. Ne scaturisce una frazione combattuta ed equilibrata, ma il parziale premia però nuovamente gli ospiti. I biancoverdi di casa si aggiudicano però il terzo tempo, giocato su un buon livello tecnico. La Lecco Alta torna a casa con la prima sconfitta della stagione, ma ne esce a testa alta e sempre più fiduciosa dei propri mezzi tecnici e agonistici.

E 5 ! Tanti sono i successi consecutivi ottenuti dai Pulcini 2013 della Lecco Alta nelle 5 giornate del Campionato di Categoria.

Vittoria ottenuta in trasferta contro la Colicoderviese nella cornice delle montagne spruzzate dalla prima neve autunnale. I primi due tempi si sono conclusi con un risultato di parità, mentre la Lecco Alta ha fatto la differenza dominando il 3° e 4° La vittoria è tanto più carica di soddisfazione poiché ottenuta su una compagine che ha dato filo da torcere, combattendo alla pari con gli ospiti.

Per i Pulcini 2014 si è giocata a San Giovanni la gara tra la Lecco Alta e il Foppenico. La sfida finisce in pareggio dopo una partita molto combattuta, giocata su quattro tempi. I primi due terminano in parità con un gol per parte, entrambe le squadre si danno battaglia fino all’ultimo secondo con interessanti giocate. Dopo un terzo tempo opaco, la Lecco Alta vince il quarto con un gol arrivato da una bella azione corale e salvandosi in un paio di occasioni. Nel complesso una buona prestazione, che da continuità al lavoro svolto sino a ora dallo staff che allena i bambini.

Bellissima partita giocata in serata tra i pari età dei Pulcini 2015 di Rovinata e Lecco Alta, nella quale le due squadre si sono date battaglia incuranti della pioggia. Un incontro che ha fatto divertire i genitori delle rispettive compagini di questi piccoli ma grintosi atleti. Un applauso a tutti i bambini scesi in campo per l’entusiasmo dimostrato e che dimostra come sia bello giocare anche se piove.