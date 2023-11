CALCIO LECCO ALTA: VINCONO TUTTE LE SQUADRE DELL’ATTIVITA DI BASE

LECCO – La quinta giornata di campionato si è conclusa con una netta vittoria per la Lecco Alta, categoria Esordienti misti 2011-2012, che si aggiudica tutti e quattro i tempi disputati contro la Polisportiva Monte Marenzo. I lecchesi schiacciano gli avversari nella loro metà campo non lasciando respiro ai padroni di casa che devono arrendersi alla netta superiorità tecnico/tattica dei biancoverdi. La squadra di mister Gattinoni si può ritenere pienamente soddisfatta di questa prima parte di campionato.

Il derby tra Aurora San Francesco e Lecco Alta per il campionato giovanissimi Under 14 è stato ricco di emozioni e giocato da entrambe le squadre con impegno e a ritmi alti. La partita, dopo una fase di studio, si caratterizza per i repentini cambi di fronte, ma si sblocca per la Lecco Alta, che trova la rete grazie a un’azione d’attacco conclusa con sinistro rasoterra che supera il portiere avversario. Nel primo tempo si susseguono ancora numerose azioni da entrambe le parti ma il risultato non cambia. Nella seconda frazione di gioco la Lecco Alta raddoppia con una manovra caparbia di Filippo che recupera una palla a centrocampo e riesce ad arrivare al tiro che non lascia scampo al portiere avversario. Lecco Alta e Aurora effettuano numerose sostituzioni, ma è ancora Lecco Alta che suggella la vittoria con una azione manovrata che consente ad Andrea di trovare la via del gol. Finalmente la squadra ha mostrato nuovamente maggior grinta e voglia di vincere, conquistando cosi tre punti importanti per la classifica.



La sesta giornata del Campionato Pulcini 2013 ha visto la compagine della Lecco Alta impegnata contro gli Orange della Polisportiva Valmadrera. La partita è stata combattutissima e in bilico fino all’ultimo tempo. La gara si è conclusa a favore dei bambini lecchesi con i parziali di 1-0; 0-0; 0-0; 1-0. Per la Lecco Alta è stata la sesta vittoria su 6 partite a conferma della buona impostazione che i Mister hanno saputo dare alla squadra.

Ennesima bella partita giocata dai piccoli atleti dei Primi Calci 2015 della Lecco Alta, stavolta tra le mura amiche dell’oratorio di San Giovanni contro il Monte Marenzo. Tutti i bambini hanno partecipato alla partita con gioia e il giusto spirito agonistico.

Ottima prestazione da parte della Lecco Alta Pulcini 2014 che vince sul campo della Polisportiva Rovinata. Dopo un buon primo tempo terminato in parità, la Lecco Alta ne gioca un secondo davvero ottimo, ordinato e preciso, sventando un paio di occasioni pericolose, ma creando tante azioni e opportunità per segnare. Nel terzo tempo i biancoverdi non riescono a mantenere il livello di gioco precedente, sbagliando tanto e concedendo diverse occasioni da gol. Nel quarto invece la Lecco Alta entra più motivata e convinta, segna e concede poco aggiudicandosi così la vittoria del tempo e della partita.