LECCO – Saluta la Calcio Lecco 1912, almeno per il momento, il giovane attaccante Lorenzo Berra, classe 2003, che, come comunica la società, “è stato ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023, alla Città di Varese”. Mai sceso in campo con la prima squadra nella stagione in corso, il calciatore scende così di categoria (Serie D), in cerca di minuti utili per la più classica delle gavette.

Ad accogliere Berra nella squadra lombarda ci sarà proprio l’ex allenatore dei blucelesti Luciano De Paola, accasatosi alla Città di Varese dopo l’addio con i lariani.

“La Società ringrazia Lorenzo per il periodo passato assieme e gli augura buona fortuna per il proseguimento della stagione” commenta il club nella nota ufficiale.