CALCIO LECCO, RIFLESSIONE POST BARI: “QUESTO TEMPO È ADESSO”

Cara Lecconews,

NON abbiamo tempo ma SÌ c’è tempo.

Non mancano 40 partite ma nemmeno 4.

– NON abbiamo tempo ma c’è tempo.

Non abbiamo tempo di attendere che gli allenatori, in un proprio sussulto, diano le dimissioni, insieme a qualcuno in società.



Ma sì c’è tempo perché lo faccia la Proprietà, li licenzi per giusta causa.

Cinque sconfitte di seguito, hanno tutte il presupposto di una incapacità tecnica e una assenza di controllo dell’ambiente.

– NON abbiamo tempo ma c’è tempo

Non abbiamo tempo di arrenderci società, squadra, tifosi ma sì abbiamo tempo ognuno e tutti di fare la propria parte e non lasciarla fare solo ai tifosi.

Perché la prima regola che va scritta sulle pareti della sede, degli spogliatoi, nella testa e gambe dei giocatori e nella gola che si è sempre dimostrata forte e chiara dei tifosi è che “Non si molla”. Mai. Se si molla sono dolori.

– NON abbiamo tempo ma c’è tempo

Non abbiamo tempo di perdere ma sì c’è tempo di con-vincere. che è vincere assieme. Perché ci sono centinaia di squadre, alcune vincenti, altre perdenti. La differenza? Le vincenti trovano soluzioni. Le perdenti cercano alibi.

Non abbiamo tempo per gli alibi ma c’è tempo per le soluzioni.



E questo tempo è adesso.

SÌ.

Bisogna alzare chiara la voce

Firmato

Siamo tutti Lorenzo Marconi

#CalcioLecco1912

#SiamoTuttiLorenzoMarconi