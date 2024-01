CALCIO LECCO: PARTE DA CATANZARO IL 2024 BLUCELESTE

LECCO – Trascorse le festività natalizie e brindato al nuovo anno, torna in campo venerdì sera (20.30) nell’anticipo della prima giornata di ritorno il Lecco di Emiliano Bonazzoli, impegnato al Ceravolo contro un’altra neopromossa: il Catanzaro.

All’andata sul neutro di Padova i calabresi vinsero 4-3 ma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata davvero molta. Privi dello squalificato Degli Innocenti e di Caporale, che deve ancora assorbire un botta alla caviglia, per il resto il Lecco può contare sui propri effettivi.

“Si ricomincia da un campo molto difficile – confida Bonazzoli -, dopo una sosta abbastanza lunga in cui ci siamo allenati bene, con l’obiettivo di mettere in difficoltà una squadra dal gioco consolidato. Ripeto, portare a casa un risultato positivo non sarà facile”.

Mister, loro però arrivano da ben tre stop belli e filati, rispettivamente con Ascoli, Brescia e Reggiana, l’ultima gioia è invece datata 9 dicembre ’23 nel 2-0 interno rifilato al Pisa. “Vero, ma proprio per questo vorranno rifarsi e iniziare bene il ritorno davanti alla loro gente un pubblico molto caldo, che li sosterrà dall’inizio alla fine”.

Potrebbe iniziare almeno uno dei tre nuovi arrivati dal primo minuto?. “No, Salcedo, Lovakima e Salomaa sono sicuramente dei giovani interessanti che verranno molto utili nelle prossime gare. Tuttavia devono ancora inserirsi nei concetti di squadra, serve anche adattarsi alla nuova realtà. Ripeto, a Catanzaro inizieranno tutti dalla panchina”.

Vedremo all’opera un Lecco concreto anche se non brillante visto nell’ultima uscita vittoriosa con il Sudtirol, oppure vorrete dettare voi i ritmi? “Nel corso della gare abbiamo dimostrato di saper fare entrambe le cose, di sicuro dovremo stare attenti quando si muoveranno senza palla, una delle loro qualità migliori”.

“Il mercato? Beh sino a che sarà aperto potremo operare sia in uscita che in entrata, potrebbero esserci delle belle novità staremo a vedere”.

Sulla sponda giallorossa mister Vivarini tiene alta la soglia d’attenzione: “Il Lecco è una squadra mai doma, non paragonabile e quella dell’andata. Un team aggressivo che fa dell’intensità il suo punto di forza, oltre a sviluppare molto bene il gioco. Purtroppo saremo orfani di Ghion in difesa, ne avrà per circa un mese e verrà sostituito da Pontisso, gioca invece Iemmello che ha recuperato”.

Arbitrerà la gara l’internazionale Maresca di Napoli, assistenti Trincheri di Milano, Belsanti di Bari, quarto uomo Vogliacco di Bari, Var Meraviglia di Pistoia, Avar Di Martino di Teramo.

Alessandro Montanelli