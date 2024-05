VERCURAGO, “LOZZA NON RICANDIDATO, DALLA SUA LISTA NEANCHE UN GRAZIE”

VERCURAGO – In vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, la lista di centrodestra Vercurago Ideale ha sollevato un interrogativo riguardo la lista Insieme per Vercurago: il sindaco uscente Paolo Lozza, infatti, non è stato riconfermato alla guida del gruppo per i prossimi impegni elettorali e la formazione oggi all’opposizione ha evidenziato il mancato riconoscimento da parte della sua stessa lista.

“Apprendiamo, come del resto la cittadinanza di Vercurago, da organi stampa che il sindaco uscente Paolo Lozza non sarà ricandidato per questa tornata elettorale. Non vogliamo entrare nel merito di dinamiche di lista che non ci appartengono – ha dichiarato il gruppo – e non vogliamo speculare su voci che, in paese, si susseguono oramai da qualche tempo”.

“Riteniamo però corretto, visto che non abbiamo letto dall’altra lista commenti in merito, ringraziare per questi cinque anni di impegno, il sindaco Lozza. Pur con posizioni diverse, che ci hanno visto contrapposti durante questi 5 anni di mandato, abbiamo apprezzato la sua correttezza e la passione che ha messo a disposizione della cittadinanza”, ha continuato Vercurago Ideale. La lista del candidato Carlo Malugani ha concluso con un interrogativo: “Rimaniamo però stupiti del fatto che nessuno nella lista di maggioranza, a partire dai componenti la giunta, abbia avuto la diligenza di spendere qualche parola di ringraziamento o di chiarimento per questa mancata ricandidatura“.

Michele Carenini