INIZIATI A CALOLZIO I LAVORI PER LA CASA DI COMUNITÀ, LA FINE A OTTOBRE 2026

CALOLZIOCORTE – È ufficialmente partita la costruzione della nuova casa di comunità di Calolziocorte, struttura poliambulatoriale posizionata nella parte posteriore dell’edificio dell’ASST di via Bergamo, nel quartiere di Sala.

L’area è stata scelta per abbattere i costi delle varie strutture attualmente dislocate sul territorio; sarà interessata dai lavori per quasi un anno e mezzo, con la chiusura di cantiere prevista ad ottobre 2026: il costo dell’intervento sarà pari a 825mila euro. La nuova casa di comunità ospiterà, oltre ai medici di base, ai pediatri e agli altri dottori attualmente collocati in diverse aree, una serie di spazi che permetteranno ai pazienti fragili di effettuare controlli senza doversi recare appositamente in ospedale ed una serie di servizi specializzati ancora in fase di definizione.

L’amministrazione, che circa un anno fa aveva consigliato di effettuare interventi di ristrutturazione sull’edificio in centro città che aveva ospitato l’Asst precedentemente, si è detta soddisfatta dell’inizio dei lavori, per un polo che in futuro andrà a servire anche il resto della Valle San Martino.

Michele Carenini