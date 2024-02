CALCIO LECCO: RIFATTO IL TRUCCO, ORA LA CREMONESE. INGLESE, TRATTATIVA LAMPO

LECCO – È terminato il mercato invernale e la Calcio Lecco si è rifatta il trucco in vista di un girone di ritorno in cui non si può più sbagliare, o quasi, se si è intenzionati a mantenere la serie B, iniziando dal match interno in calendario domani alle 16:15 con la Cremonese.

Una sorta di rivoluzione in cui la società ha operato in modo sensibile per regalare a mister Massimiliano Bonazzoli un mosaico di qualità in cui possa giostrare al meglio le sue nuove pedine. Presenti alla conferenza stampa anche il presidente Cristian Di Nunno e il direttore sportivo Domenico Fracchiolla, messo sotto pressione nella sessione invernale di mercato: ben 29, infatti, tra entrate e uscite le operazioni portate a compimento.

Il primo a prendere la parola è il presidente bluceleste Di Nunno: “Abbiamo svolto un lavoro straordinario, portando a Lecco calciatori molto importanti (ndr. Inglese, Capradossi, Lamanna, Parigini ecc..), gente che ha giocato molte gare in A e B. Molti criticavano il nostro operato, ma noi abbiamo dimostrato a fatti che vogliamo rimanere in cadetteria, il nostro obiettivo è restare in B”.

Avete dato fiducia a Bonazzoli…

“Esatto, crediamo nell’attuale staff tecnico, mi auguro di poter partire bene sin dal pur difficile match casalingo con la Cremonese (ndr. l’ex Lecco Marrone, appena trasferito in grigiorosso, è stato convocato da Stroppa) attuale seconda forza del campionato”.

Il DS Fracchiolla, stanco ma felice racconta la sua versione dei fatti: “Dite che a Lecco sono arrivati solo nomi altisonanti che ultimamente magari giocavano meno, tuttavia non è così. Ierardi del Vicenza era un difensore che seguivamo da novembre, Frigerio è un centrocampista molto giovane che può fare benissimo da noi; insomma abbiamo profili interessanti su cui investire come abbiamo fatto con Di Stefano andato al Modena”.

Ci spieghi come si è arrivati a Inglese?

“L’idea ci è balenata ieri verso le 18, ci serviva una punta e abbiamo saputo che il ragazzo non si era accordato con alcune società importanti che l’avevano richiesto. Quindi ci siamo dati da fare e in nemmeno due ore, fortunatamente, abbiamo raggiunto l’intesa prima del termine del mercato”.

Successivamente microfono a disposizione di mister Bonazzoli. “Inutile nasconderci, arriviamo da una sconfitta pesantissima, in settimana però abbiamo lavorato bene. I nuovi si stanno inserendo. Certo la Cremonese è forte e sotto questo punto di vista gli stimoli non mancheranno di sicuro. In difesa dovremo concedere meno restando più coperti senza subire ripartenze troppo pericolose. Il modulo penso rimanga lo stesso (4-3-3), poi al solito, si vedrà a gara in corso”.

Mister, in porta giocherà l’ex Monza Lamanna, un’atleta che da assolute garanzie.

“Il ragazzo è appena arrivato da noi, devo ancora parlare con il preparatore dei portieri Locatelli. Melgrati ha avuto la febbre e non è al massimo della condizione, vedremo. I nuovi dobbiamo inserirli gradualmente e gestirli al meglio, sicuramente qualcuno di loro scenderà in campo, in forse domani anche Bianconi colpito da un virus e Buso non al massimo della condizione”.

Un nuovo sponsor intanto è entrato nella famiglia bluceleste, si tratta della Galperti Group di Gera Lario nata nel 1921 a Bellano, operante in Italia e all’estero, che sosterrà il settore giovanile.

Arbitrerà l’incontro del Rigamonti Ceppi Zufferli di Udine, assistenti Vivenzi di Brescia, Luciani di Roma. Quarto uomo Nicolini di Brescia, Var Abbatista di Molfetta, Avar Santoro di Messina.

Alessandro Montanelli