LECCO – Avversari forti, teoricamente superiori ai blucelesti, ma mister Foschi è chiaro: “Noi non abbiamo paura di nessuno”. Il team lecchese ha problemi solo di scelta, con qualche dubbio a centrocampo, dove Galli non ha ancora i 90′ nelle gambe e si alternerà con Maldonado, mentre non mancano ulteriori ballottaggi allo studio del tecnico.

Dall’altra parte una squadra entusiasta, la classica “neopromossa terribile”. Un Sangiuliano City in grado di tenere la media di due gol a partita nei primi sei turni di campionato. Match dunque potenzialmente divertente e aperto anche nel pronostico.

Fischio d’inizio alle 14:30 al Rigamonti-Ceppi, con pericolo pioggia incombente. Di seguito, le parole di Foschi nel prepartita: