CALCIO: PARMA TROPPO FORTE. 4-0 E IL LECCO TORNA IN SERIE C

PARMA – Sfida proibitiva allo stadio “Tardini” di Parma per la Calcio Lecco di Andrea Malgrati, aggrappato per un capello alla Serie B. I lariani si presentano in casa della capolista con un solo risultato utile: la vittoria. Per farlo, il mister sceglie il fidato tridente con Crociata, Buso e Novakovich. I crociati rispondono con il top team che sta dominando la cadetteria, con Mihaila, Bernabè, Benedyczak alle spalle di Bonny. Da sottolineare la grande presenza di tifosi blucelesti a Parma, dove sono stati venduti quasi 800 biglietti per i supporters della squadra manzoniana.

Pronti via ed è subito Parma show col tentativo di Estevez che si spegne a fil di palo. Emiliani in vantaggio al 16′: Degli Innocenti perde palla in uscita, tacco di Bonny per Bernabè e sinistro all’incrocio che vale l’1-0. Passano sei giri d’orologio ed ecco il raddoppio: botta di Mihaila dal limite e Melgrati battuto per la seconda volta. Il Lecco non trova le forze per reagire, anzi: dopo un altro errore in fase di costruzione dei blucelesti, Partipilo (entrato per un brutto infortunio a Benedyczak) serve Hernani, che mette la palla al centro dove arriva Benabè, infallibile col mancino per la doppietta che vale il 3-0 al 31′. Sul finale della frazione, doppia buona chance per Bonny, ma Melgrati nega la rete del poker.

La ripresa comincia con un tentativo di riscossa da parte del Lecco, che va subito al tiro con un destro di Novakovich, respinto in corner da Chichizola. Chiamato agli straordinari anche Melgrati, attentissimo sulle conclusioni di Estevez e Partipilo. Ma i blucelesti ci sono e al 56′ costringono l’estremo difensore ospite al miracolo con il colpo di testa di Sersanti, alzato ancora una volta in corner. Poi i ritmi calano e le occasioni vanno scemando ambo i lati, con i padroni di casa che tolgono il piede dall’acceleratore per amministrare il vantaggio. All’80’ il Lecco si fa vedere davanti sull’asse Salomaa–Lunetta, ma quest’ultimo spreca malamente l’ottimo suggerimento del compagno; ci prova anche Degli Innocenti dalla distanza, ma il suo tiro è facile preda di Chichizola. Gol sbagliato, gol subito: all’88’ assist di Sohm e Camara sigla il poker che vale il 4-0 finale e condanna il Lecco a un matematico ritorno in Serie C dopo un solo anno in cadetteria.

PARMA – LECCO 4-0

Primo tempo 3-0

Marcatori: Bernabè (P), Mihaila (P), Bernabè (P), Camara (P)

LECCO (4-3-3) Melgrati; Lemmens, Capradossi, Bianconi, Caporale; Ionita (dal 57′ Salomaa), Degli Innocenti, Sersanti; Crociata (dal 72′ Frigerio), Novakovich (dal 66′ Lunetta), Buso (dal 72′ Parigini). All.: Malgrati.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Circati, Osorio, Di Chiara; Hernani (dal 58′ Sohm), Estevez (dal 66′ Cyprien); Mihaila (dal 67 Camara), Bernabè, Benedyczak (dal 26′ Partipilo); Bonny (dal 66′ Čolak). All.: Pecchia

ARBITRO: Rutella di Enna