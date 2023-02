LECCO/COMO – Diffusa in queste ore dalla Camera di Commercio di Como-Lecco la Nota Informativa “Avvii e cessazioni di imprese nel 2022”, curata dall’unità operativa Studi e Statistica.

Commenta così il presidente della Camera di Commercio Marco Galimberti: “Il tessuto economico lariano ha tenuto anche nel 2022. La differenza tra iscrizioni e cessazioni di imprese risulta infatti, al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate, positiva per oltre 360 unità. Nel corso dell’anno è stata compiuta una necessaria operazione di “pulizia” del Registro Imprese che ha riguardato 1.600 aziende non più operative, che da anni non compivano atti di gestione e/o non depositavano bilanci d’esercizio. A valle di questo intervento le imprese lariane si assestano a quota 73.000. Merita considerazione che le imprese giovanili lariane sono una su 12, con un peso superiore alla media lombarda, e che le imprese femminili rappresentano un quinto del totale. L’impegno della Camera di Commercio prosegue a favore del sistema economico lariano nel suo complesso, attraverso azioni e iniziative trasversali a sostegno di tutti i comparti che lo caratterizzano, riservando particolare attenzione agli investimenti previsti dal PNRR e alle opportunità offerte dallo svolgimento di grandi eventi quali ad esempio le Olimpiadi Invernali del 2026“.

> SCARICA QUI LA NOTA INFORMATIVA (Pdf)