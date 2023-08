Sono le anomalie dell’estate.

Una notizia di mesi fa, evidenziata anche da qualche cittadino, scritta a Bilancio, diventa ora titolo a tutta pagina quando toh se ne accorge il consigliere comunale, Filippo Boscagli, puntuale era infatti stato solo un altro consigliere, Giovanni Tagliaferri, per quelli della Sinistra cambia Lecco forse bisognerà attendere ancora qualche tempo.

La notizia è semplice il Comune ha deciso, visto il momento di difficoltà delle famiglie, di aumentare il Buono Mensa. Non come valore, come costo.

Forte del pensiero del Governo di destra e del Ministro Lollobrigida “In Italia i poveri mangiano meglio dei ricchi” ecco che il Sindaco Gattinoni lo aumenta maggiormente alle famiglie impoverite che a quelle più ricche.

In effetti il privilegio deve essere pagato. L’aumento è di ben il 25%. Venticinquepercento.

L’assessore Torri, evidentemente iscritto al fans club del Ministro Lollobrigida, fa notare che il buono mensa era fermo da prima del Covid.

Che non vuol dire niente tantopiù se poi lo aumenti di più a chi a meno.

Possiamo fargli notare che la tariffa massima viene applicata a partire già da chi ha un Isee di poco più di 23.000€.

Che vuol dire in aggiunta, sembra assurdo, che sarà la stessa tariffa per loro e per chi ha un Isee di 100.000€ anche di 500.000€

Deve esser andato storto qualcosa nello slogan non lasciamo indietro nessuno.

Manca che dica ai poveri di essere orgogliosi di poter contribuire più degli altri ai costi per i servizi del Comune.

Insieme al minestrone una bella grattata di orgoglio.

Orgoglio e minestrone.

Questo Comune, menefreghista sulla crisi economica che da mesi e mesi picchia soprattutto chi ha meno, va ricordato, ha già aumentato molte altre tasse, non ultima l’Irpef comunale, triplicandola alle famiglie più fragili.

Già, la sinistra cambia Lecco.

Per il momento però e solo il lungolago, per i rapporti di forza e fragilità, si prega ripassare.

Un boccone amaro

Paolo Trezzi

Lecco

