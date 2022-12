LECCO – Centro Danza e Movimento – associazione che opera nel comune di Lecco dal 1982, promuovendo l’Arte della danza attraverso percorsi formativi strutturati in base all’età – presenta un evento speciale dedicato al mondo della danza in programma per questa sera, venerdì 2 dicembre alle 21 al Palataurus di Lecco, per celebrare i 40 anni di fondazione della scuola.

I protagonisti dell’evento saranno gli attuali allievi del Centro Danza e gli ex allievi che si sono formati nella scuola e che ora studiano in prestigiose accademie di danza per diventare ballerini professionisti. Centro Danza e Movimento affianca da sempre ragazzi e ragazze nel proprio percorso di crescita e avvicinamento alla danza, permettendone il pieno sviluppo delle potenzialità e della crescita personale di ogni individuo.

Questa sera il Palataurus di Lecco diventerà un palcoscenico importante per nomi celebri della danza, che interverranno da tutta Italia per celebrare il grande evento: Monica Perego, madrina della serata, étoile all’English National Ballet di Londra, ha danzato in tutto il mondo con i migliori ballerini, incluso l’incredibile Roberto Bolle; Nicole Gilardi, studentessa al prestigioso Opus Ballet di Firenze; Martina Arduino e Marco Agostino, primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano; Daniele Baldi, ex docente della trasmissione tv Amici di Maria de Filippi e coreografo del Balletto di Roma; Erika Poletto, ballerina professionista di danza contemporanea che collabora con grandi coreografi di fama internazionale; Andrea Tessaro, professionista di Torino e talento di danza hip hop e contaminazione

Saranno inoltre presenti le seguenti scuole di danza: La Rue de la Danse di Torino, diretta da Ilaria Ripamonti; DDDance School di Chiavenna, diretta da Denise Lucchinetti; Scarpette Rosse di Calco, diretta da Chiara Corneo; Butterfly Danza e Spettacolo di Montano Lucino (CO), diretta da Sabrina Roncoroni; Virtus in Ludis di Calolziocorte, diretta da Sabrina Pozzoni; Dams di Cantù, diretta da Rossana Cristino