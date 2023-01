LAUTERBRUNNE (CH) – Henrik Kristoffersen ha vinto in rimonta lo slalom maschile di Coppa del mondo di Wengen. Sulla “Maennlichen”, sotto una copiosa bufera di neve che si è abbattuta sulla località elvetica nella seconda metà di gara, il norvegese si è preso il successo con il tempo complessivo di 1’51″18 e una seconda manche da vero fuoriclasse.

In casa Italia buone prestazioni per Tommaso Sala e Alex Vinatzer, che chiudono entrambi tra i primi dieci. Il poliziotto brianzolo ha terminato all’ottavo posto con una prestazione discreta, soprattutto nella parte alta del tracciato, dove ha messo in mostra la sua solidità.

Classifica generale che vede Kristoffersen (665) al terzo posto alle spalle di Odermatt (1186) e Kilde (846); nella specialità il norvegese è, come già detto, al comando con 320 punti, con Braathen a 310 e Feller (out nel corso della prima manche odierna) a 240. Sala migliore degli azzurri in decima posizione.

“Oggi me la sentivo nonostante la forma fisica non ci sia – commenta Tommaso Sala nel dopo gara -. Ho accettato la mia condizione, quindi sto giocando con quello che riesco e va bene così, anche se sto puntando più in alto onestamente. Non era facile nelle due manches, anche se si poteva sciare, soprattutto nella seconda. Non son riuscito a far la differenza nella parte finale e sul muro mi sono arrangiato come ho potuto. Adesso ci aspettano due gare che mi piacciono molto, soprattutto Kitz che è la mia gara preferita”.