DOMENICA LA FESTA DEL CALDONE: OCCASIONI PER SCOPRIRE IL RIONE

LECCO – Nell’ambito del progetto “Conoscere e comunicare i fiumi lecchesi”, realizzato in attuazione delle azioni previste dal Contratto di Fiume sottoscritto lo scorso 25 gennaio, il Comune di Lecco, in collaborazione con le associazioni Legambiente Lecco, Favoleggiamo e Lettelariamente, promuove per questa domenica 21 aprile quattro incontri di animazione sociale e culturale a Bonacina, lungo il torrente Caldone. I Contratti di fiume sono una libera forma di accordo tra attori pubblici e privati tesa a promuovere e salvaguardare i corsi d’acqua, attraverso un sistema di regole condivise, che accanto a un’azione di tipo istituzionale, richiede un cambio di passo di tipo culturale, realizzabile attraverso momenti di partecipazione, come quelli previsti dell’evento in programma questa domenica lungo il Caldone.

Il primo appuntamento, con ritrovo in via Labirinto alle 14.30, è un percorso a tappe nel quartiere consigliato per bambini e famiglie, mentre per gli adulti è in programma a partire dalle 15, con ritrovo al ponte di Bonacina – fermata bus 4, una passeggiata “eco urban walk” alla scoperta del Caldone e della natura.

Dalle 14.30 alle 16.30 saranno organizzate delle visite guidate alla chiesa di Sant’Egidio e, a seguire, sarà inaugurata la nuova bacheca realizzata dall’associazione Insieme per Sant’Egidio. La giornata termina alle 16.30 con una merenda a base di prodotti del frutteto di Cesea, servizio comunale che svolge attività socio-occupazionali includendo persone con fragilità, e con uno spettacolo di improvvisazione teatrale interattivo a cura di Gigi Maniglia alle 16.30 dal titolo “Le avventure di Sam Bagonzo e il pesce Banana”.

I momenti saranno realizzati con il contributo organizzativo del “Labirinto” di Bonacina, un nuovo spazio di Comunità per favorire forme di incontro e di partecipazione nel rione, Insieme per Sant’Egidio, Gli Amici del Caldone, Artimedia e Il Giglio.

Tutte le attività sono gratuite, in caso di pioggia l’evento è annullato. Maggiori informazioni e pre-iscrizioni (raccomandate per le prime due attività) a questo collegamento, al numero 0341 365798 o all’indirizzo contrattodifiume@legambientelecco.it entro venerdì 19 aprile.