ORIENTAMENTO/AL POLI “STRUTTURE E INTERAZIONE CON IL TERRENO”

LECCO – Conclusa al Polo territoriale di Lecco la prima edizione del corso: “Strutture e Interazione con il Terreno”, organizzato dal Politecnico di Milano nell’ambito del progetto “Orientamento attivo nella transizione scuola università”, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nel circuito delle iniziative connesse al PNRR.

Il progetto comprende numerosi corsi di orientamento rivolti agli studenti degli ultimi tre anni degli istituti superiori, prevede il rilascio di un attestato di partecipazione e può essere riconosciuto dalle scuole come attività PCTO curricolare o extracurricolare. Gli obiettivi principali dei corsi, sono di consentire alle ragazze e ai ragazzi di: conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della conoscenza; fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla metodologia di apprendimento del metodo scientifico; autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze; consolidare competenze riflessive e trasversali; conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite.

In particolare, il corso di “Strutture e Interazione con il Terreno” è stato caratterizzato da una elevata interdisciplinarietà e ha riscosso notevole successo tra le scuole. Guidati da docenti di discipline diverse, gli studenti provenienti da tre scuole superiori di tre diverse province hanno partecipato attivamente a lezioni frontali, attività manuali e laboratori didattici, visite laboratoriali e lezioni museali, oltre a uscite tecniche in sito.

Andrea Galli (Geotecnica), Monica Conti (Analisi Matematica) e Giulio Zani (Tecnica delle Costruzioni), docenti attivi presso il Polo di Lecco nel corso di laurea triennale in Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio, hanno coordinato l’iniziativa a cui hanno partecipato studentesse e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “B. Pinchetti” di Tirano (classi 4° e 5° dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio), del Liceo Scientifico e Musicale “G.B. Grassi” di Lecco (classe 5°), e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “G.D. Romagnosi” di Erba (classi 3° e 4° dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio).

In tutto 45 ore di lezione/attività rivolte ai 77 alunni che hanno seguito un programma che, di volta in volta, è stato rifinito e adattato dai docenti del Polo “su misura” per le reali necessità e sulla specifica preparazione di ciascuna classe. Dopo una breve introduzione tenuta da Galli, sono stati tanti i temi trattati: elementi di geotecnica (Galli); la matematica dei ponti (Conti); strutture e materiali per costruire (Zani); opere di sostegno e protezione (Galli); laboratorio di matematica applicata alle strutture (Conti); fenomeni di degrado nelle strutture (Zani); elementi di ingegneria sismica (Galli); visita ai laboratori del Campus più visita al Laboratorio G. Nervi (Zani); uscita tecnica alla scoperta di opere e reti di protezione contro la caduta massi (Galli).

Il corso ha permesso agli studenti di osservare dal vivo il mondo della ricerca e della progettazione di strutture e opere di difesa per il territorio, rappresentando al tempo stesso, per i loro docenti, un utile spunto per approfondire temi di interesse nel loro quadro didattico. Per gli studenti di quinta, il corso sarà anche lo spunto per elaborati e tesine di fine anno.