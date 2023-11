EDUSCOPIO: L’AGNESI DI MERATE È LA MIGLIOR SCUOLA DEL LECCHESE. CALANO “MANZONI” E “BACHELET”

LECCO – È tempo di giudizi per le scuole superiori d’Italia, finite sotto l’attenta indagine di Eduscopio, che ha stilato le classifiche relative ai migliori istituti a livello nazionale, con i dati aggiornati sugli istituti secondari di secondo grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale – nato nel 2014 e gratuito – si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media.

Per la nuova edizione, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole superiori statali e paritarie.

Diversi i parametri per le valutazioni degli istituti, con particolare attenzione all’FGA, un indice che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti, normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori.

Nell’analisi delle scuole lecchesi sulla preparazione agli studi universitari, partiamo dai licei classici, tra cui primeggia ancora una volta il “Manzoni“, seppur con dati in calando rispetto agli anni precedenti. 77,87 di FGA, contro il 75,01 del “Leopardi“, secondo in graduatoria.

Tra i licei scientifici fa la voce grossa il “Maria Gaetana Agnesi” di Merate, che con 86,02 di FGA è la scuola migliore di tutto il territorio. Alle sue spalle il “Lorenzo Rota” di Calolziocorte (84,34), mentre chiude il podio il “G.B. Grassi” (81,63). Perde terreno il “Bachelet” di Oggiono, mentre inseguono a distanza “Volta“, “Leopardi” e “Maria Ausiliatrice“.

“Bachelet” che si rifà guidando la classifica dei licei di scienze applicate, con 77,19 di FGA. Seguono, poco distanziate l’una dall’altra, “Grassi”, “Agnesi”, “Badoni” e “Rota”.

Per le scienze umane ed economico sociale, in testa il “Greppi” di Monticello Brianza, davanti a “Bertacchi” e “Rota” nel primo indirizzo e “Bertacchi” e “Maria Ausiliatrice” nel secondo. “Greppi” che domina anche tra i licei linguistici (69,14), prima di “Bachelet”, “Manzoni”, “Agnesi” e “Parini“.

In calando ma comunque buono il dato del “Medardo Rosso“, miglior liceo artistico della città. Nell’indirizzo tecnico-economico in testa il “Viganò” di Merate, mentre a capo della classifica dei licei tecnici-tecnologici troviamo nuovamente il “Greppi”.

Da un punto di vista lavorativo, “Bachelet”, “Parini” e “Rota” sul podio dell’indirizzo tecnico-economico. Per il tecnologico, testa a testa tra “Badoni” e “Greppi”, con la “Casa degli angeli“, terza, più staccata. Tra gli istituti professionali dei servizi primeggia il “Fumagalli” di Casatenovo, davanti a “Casa degli angeli” e “Bertacchi”, mentre nell’ambito industria e artigianato consolida la sua posizione il “Fiocchi“.

L’indagine completa su Eduscopio.