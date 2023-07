LECCO – Era un giovane migrante di appena 18 anni originario del Gambia il ragazzo annegato questo pomeriggio nelle acque del Lario a Lecco.

Arrivato in Italia pochi giorni fa, da Lampedusa aveva raggiunto il capoluogo manzoniano, ospitato dalla Caritas in attesa della collocazione in un Centro di Accoglienza – e oggi insieme ad altri giovani cercava frescura sul lungolago cittadino; all’altezza della statua di Antonio Stoppani si è immerso nel lago, ma non ne è più uscito.

Purtroppo inutili tutti gli sforzi profusi dai soccorritori, in primis i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco con la squadra nautica e il nucleo sommozzatori elitrasportati: qualche decina di minuti dopo la segnalazione della scomparsa, il corpo del ragazzo è stato recuperato – senza vita.

Il fatto è all’attenzione delle forze dell’ordine, anche se appare quasi certo che l’annegamento non sia collegato a un gesto estremo ma con ogni probabilità a un malore che avrebbe colto lo sfortunato gambiano mentre era nel lago.

