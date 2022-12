LECCO – A processo per diffamazione la ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, citata in Tribunale da Matteo Salvini per uno scambio di tweet del 21 gennaio 2021.

Il leader della Lega avrebbe scritto un messaggio su Twitter definendo i meridionali e gli africani “fannulloni” e “senza cultura del lavoro”. Pascale, che all’epoca risiedeva nella villa di Casatenovo acquistata dall’ex presidente del Consiglio dei Ministri, replicò: “Si appresta a diventare leader indiscusso del centrodestra, piuttosto voterò Paperino”. Salvini, che prese le distanze da quel messaggio classificandolo come fake, denunciò però la e compagna di Berlusconi.

Ieri l’udienza in corso Promessi Sposi: i due sono stati rappresentati dai relativi legali, il giudice Martina Beggio ha ammesso la costituzione a parte civile di Salvini e aggiornato l’udienza a febbraio.