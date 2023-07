LECCO – Nell’ultima seduta, il consiglio di amministrazione della Fondazione comunitaria del

Lecchese ha approvato all’unanimità un contributo di 35.000 euro a sostegno del Fondo “Per il

Teatro della Società di Lecco”.

La raccolta fondi – promossa da Marco Canzi, presidente di Acinque S.p.a., e Giuseppe Borgonovo,

presidente di Acinque Energia – propone alla società civile lecchese di sostenere le ultime opere

di riqualificazione e, soprattutto, la ripartenza di una programmazione teatrale in grado di

riavvicinare la comunità lecchese a questo importante patrimonio, inagibile da oltre sei anni.

“Ospitare e promuovere il Fondo per il Teatro è motivo di soddisfazione – dichiara la presidente

della Fondazione, Maria Grazia Nasazzi -. Il Teatro della Società di Lecco è per tutti un luogo di

bellezza, dove potersi ritrovare insieme per ascoltare musica, assistere e gustare teatri, spettacoli

e incontri. Il Fondo ora attende la generosità dei lecchesi e non solo.”

Con il contributo della Fondazione, che si aggiunge alla donazione iniziale di 35.000 euro effettuata da Acinque S.p.a., il Fondo “Per il Teatro della Società” arriva a quota 70.000 euro.

Come donare

Tutti possono sostenere il Fondo con una donazione sul conto corrente intestato alla Fondazione

comunitaria del Lecchese:

– Intesa Sanpaolo Milano – Filiale accentrata TERZO SETTORE

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

– Banca della Valsassina

IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: “Fondo per il Teatro”

Le donazioni danno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.