LECCO – Avuta finalmente la definitiva conferma della Serie B, il Lecco di Luciano Foschi già si muove sul mercato pare infatti che la società bluceleste sia interessata al centrocampista classe 92, Ivan Varone.

Calciatore esperto, Varone può contare 61 presenze in B maturate nelle due avventure di Reggio Emilia e Cosenza; sei invece le reti segnate in categoria. Lo scorso anno a Novara, il 31enne è attenzionato anche dallo Spezia appena retrocesso dalla A.

Una suggestione poi potrebbe rilevarsi -anche se difficilmente attuabile – quella di gettarsi sul 29enne difensore della Bonacina di Lecco Andrea Conti – attualmente in forza alla Sampdoria ma che pare essere ai margini della società blucechiata dopo una stagione di stop dovuta a una interminabile serie di problemi fisici.

Legato sentimentalmente al Lecco prima di approdare alle giovanili dell’Atalanta, in seguito la sua carriera si è sviluppata tra i grandi oltre che a Bergamo a Perugia e Lanciano. Dall’Orobia il trasferimento al Milan, quindi Parma e appunto Sampdoria in una carriera purtroppo costellata (due lesioni al crociato) dagli infortuni. Una eventualità abbastanza remota, per una lunga serie di motivazioni certo, ma per Conti potrebbe essere la piazza giusta per un rilancio in grande stile nel mondo del calcio.

Diamo ora uno sguardo a calciatori e tecnici della nostra provincia: sistemato mister Alberto Colombo sulla panchina del Potenza, è a un passo dal rinnovo dalla Juve Stabia il centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi.

Confermato a Renate il difensore galbiatese Marco Anghileri, il bellanese Andrea Arrigoni (per lui trascorsi a Lecco) nella scorsa stagione all’Andria è sempre più vicino alla Sambenedettese in Serie D.

Resta all’Atalanta nelle vesti di terzo portiere l’osnaghese Francesco Rossi, mentre è in attesa di sistemazione l’attaccante di Maggianico lo scorso anno a Palermo Salvatore Elia (reduce dall’operazione al crociato lo scorso mese di ottobre); tornato a Bergamo, potrebbe anche rientrare nei piani del neopromosso Lecco. Dovrebbe restare quasi certamente alla Juventus il centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli, mentre il cartellino di Lorenzo Pirola è stato totalmente acquisito dalla Salernitana che lo ha prelevato dall’Inter. Sul difensore di Casatenovo tuttavia si è catapultato il Wolfsburg, società tedesca classificatasi ottava nell’ultima Bundesliga ma è secco il no del DS amaranto Morgan De Sanctis, che ha messo al centro del progetto campano lo stesso Pirola – considerato uno dei pilastri inamovibili della Salernitana 2023/24.

In cerca di sistemazione il difensore di Lierna in forza al Catanzaro Riccardo Gatti, lasciato libero di accasarsi altrove non rientra nei piani societari e attende con impazienza novità dal calciomercato. Da segnalare inoltre l’avvento sulla panchina del Mantova (i virgiliani dovrebbero essere ripescati in C) dell’ex attaccante del Lecco Davide Possanzini. Tornando alla Serie B si sta scatenando una vera e propria asta sul talentuoso centrocampista del Foggia Marco Frigerio (21 anni), trascorsi alle giovanili del Milan: è seguito da Reggiana, Cremonese, Cosenza e Ascoli.

Alessandro Montanelli