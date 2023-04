LECCO – Continua il suo cammino verso la salvezza la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola (90’) che strappa un buon punto sul campo del Torino.

Decisamente positiva la gara di Pirola, ormai lo sciagurato errore alla Spezia è solo un lontano ricordo – insomma sta diventando uno dei punti cardine del pacchetto arretrato campano.

Rimasto invece a riposo in panchina il galbiatese Manuel Locatelli nella sconfitta della Juventus a Sassuolo (1-0).

In serie C, ventisettesimo successo stagionale (96 punti totalizzati quando mancano 90’ al termine del campionato) e 100 gol segnati dal neopromosso Catanzaro del liernese Riccardo Gatti, protagonista per 90’ nella vittoria interna per 2-1 con il Foggia.

Tre punti di una speranza chiamata salvezza, li “marca” l’Andria del bellanese Andrea Arrigoni (stavolta in panchina), che supera 1-0 l’Avellino, infine cede 1-0 a Messina la Juve Stabia del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi.

Nel calcio femminile di serie A, narriamo nella pool scudetto la clamorosa rimonta effettuata dalla Juventus dell’attaccante di Missaglia Sofia Cantore (in campo dal 39’ della ripresa) ai danni della Fiorentina: sotto 0-3 nel match casalingo di Vinovo, le bianconere sono riuscire a ribaltare totalmente la storia della partita imponendosi per 4-3. Incredibile…

Nella pool salvezza tre punti d’oro se li porta a casa il Como, bravo a violare il domicilio del Pomigliano (a Palma Campania) per 1-3. Intanto una brutta notizia riguarda la 23enne difensore di Costamasnaga in forza alla Sampdoria Vanessa Panzeri, recentemente operata al crociato – si tratta del secondo dopo quello fratturato tre stagioni addietro, stavolta nelle fila della Juventus. L’in bocca al lupo è di rigore.

Tornando a Cantore, che la ragazza prima del match disputato con la Juventus era stata impiegata 90’ nella vittoriosa amichevole della nazionale azzurra alle Tre Fontane di Roma contro la Colombia, superata 2-1.

Un match grintoso, in cui Sofia si è resa protagonista di tanti interessanti spunti, impiegata da esterna destra spesso i suoi raid sulla fascia hanno fatto male, aprendo la strada a bomber Giacinti e compagne nel cuore dell’area di rigore.

Alessandro Montanelli