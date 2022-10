LECCO – Prima di addentrarci, da prassi, virtualmente sui terreni di gioco della nostra penisola, è doveroso formulare un grosso in bocca al lupo all’ allenatore del Pescara residente a Cesana Brianza, Alberto Colombo. Da un paio di settimane infatti al mister biancoceleste è stato diagnosticato un melanoma ed è stato recentemente operato all’ospedale di Chieti – a lui l’augurio per una completa guarigione. Nonostante ciò il trainer brianzolo non ne ha voluto sapere di regalarsi un giustificato periodo di riposo e anche ieri ha guidato i suoi ragazzi al rotondo 3-0 casalingo inferto alla cenerentola Andria, formazione in cui milita ed è rimasto in campo sino al 41’ della ripresa il difensore di Bellano Andrea Arrigoni.

Eccoci ora a riferire della massima categoria partendo dal successo esterno (0 -1) conseguito dalla Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (90’) nel derby con il Torino, una prestazione sufficiente la sua. Una grande emozione l’ha vissuta ieri il difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola schierato titolare dal mister della Salernitana Nicola a Milano contro l’Inter, società in cui è cresciuto sino ad esordire in prima squadra due stagioni orsono a Ferrara, contro la Spal. Rimasto sul prato sino al 35’ s.t., Pirola nel ruolo di ex ha disputato una discreta gara anche se nell’occasione del definitivo 2-0 nerazzurro si è fatto saltare abbastanza facilmente da Barella. Comunque un passo avanti rispetto al match con il Verona e questo lascia ben sperare per il futuro, il materiale sui cui lavorare esiste, non per nulla l’Inter ha esercitato il diritto di contro riscatto tesserandolo sino al 2027. Questa sera nel posticipo scenderà invece in campo la Sampdoria (18.30) del ragazzo della Bonacina di Lecco Andrea Conti: avversaria al Ferraris la Roma.

In serie B copertina all’attaccante di Maggianico Salvatore Elia, autore di una doppietta contro il Pisa. I suoi gol al Barbera non sono tuttavia bastati al Palermo per intascare l’intero bottino: avanti 3-1 infatti i siciliani hanno subito la rimonta ospite. Due reti in cui Elia ha messo in mostra la sua enorme qualità tecnica, un match da assoluto protagonista e non solo per essere entrato nel tabellino dei marcatori, ora Salvatore è anche capocannoniere del Palermo insieme a Brunori a quota tre.

In serie C (girone meridionale) detto del Pescara, il paginone centrale se lo merita il Catanzaro del liernese Riccardo Gatti che superando 3- 2 la Viterbese e grazie alla contemporanea sconfitta del Crotone conquista la vetta solitaria del girone meridionale (22 punti), frutto di sette vittorie e un pareggio, peccato che lui resti ancora in panchina. Successo in exstremis nel girone A, per la neo capolista Renate del galbiatese Marco Anghileri (90’) a Meda contro la blasonata Vicenza, il gol del 2-1 infatti cade in pieno recupero. Tre punti li acquisisce pure l’Entella del difensore di Merate Luca Barlocco (90’) che batte 2-1 l’Olbia, al tappeto ci va la Juve Stabia del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi (gioca sino al 30’s.t) sconfitto 2- 0 a Taranto. E domani si torna già in campo per il turno infrasettimanale le gare: Juve Stabia-Foggia, Andria-Messina, Giuliano-Pescara e Monopoli-Catanzaro. Questo il calendario per mercoledì: Montevarchi-Entella, Piacenza-Renate e Lecco-Juventus Under 23.

Capitolo calcio femminile: torna la serie A con una bella notizia, è finalmente arrivata la prima vittoria stagionale per il Como che ha asfaltato a Seregno il Parma per 4-1. Un poker lo cala anche la Juventus della missagliese Sofia Cantore violando le mura della Sampdoria (0-4), entrata in campo al 25’ della ripresa l’attaccante realizza l’ultima rete bianconera, la sua terza in stagione. Costretta al palo invece il difensore di Costamasnaga in forza alle liguri Vanessa Panzeri causa un problema a un piede. Nel prossimo turno avremo; Milan-Juve, Fiorentina-Sampdoria e Roma-Como. Classifica: Inter 16, Roma e Fiorentina 15, Juventus 14, Sampdoria e Milan 9, Como 4, Parma 3, Pomigliano e Sassuolo 1.

Alessandro Montanelli