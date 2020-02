LECCO – Il liceo Grassi sempre più promotre d’iniziative. C’è tempo fino al 21 febbraio per iscriversi al corso di formazione “Challenge Based Learning” per docenti delle scuole superiori, un approccio didattico collaborativo e innovativo. Il corso si svolgerà tra marzo e aprile presso le sedi di Lecco (Liceo “Grassi”), Monticello (“Istituto Greppi”), Erba (“Istituto Romagnosi”).

Il Challenge Based Learning è un approccio didattico collaborativo basato su delle sfide che vengono identificate e risolte dai partecipanti stessi. Durante il processo di apprendimento, che parte da una sfida finalizzata a risolvere un problema della vita reale, i partecipanti acquisiscono:

• conoscenze approfondite del problema oggetto della sfida e delle modalità tecnico-informatiche per risolverlo

• le competenze richieste dall’attuale mercato del lavoro (team work, soft skills, pianificazione del processo di lavoro)

La CBL si basa sugli assunti della pedagogia “costruttivista”, in cui i processi di apprendimento sono visti come attività di creazione delle conoscenze da parte dei discenti. La conoscenza si “costruisce” mediante l’esplorazione e l’analisi dei problemi del mondo reale per giungere a soluzioni in maniera attiva e creativa.

Durante il corso verrà illustrata la metodologia CBL e verranno organizzate simulazioni di laboratori con metodologia CBL che ciascun docente potrà applicare alla propria disciplina.

In merito al corso CBL si precisa quanto segue:

a) Il corso è rivolto a docenti di scuole superiori di secondo grado

b) Il corso ha una durata complessiva di 25 ore ripartite in 12 ore in presenza (4 incontri da 3 ore ciascuno), 8 ore di studio su una piattaforma on line e 5 ore di studio autonomo.

c) Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a condizione di aver frequentato almeno il 75% delle ore in presenza e aver svolto tutte le attività previste per lo studio online e in autonomia.

d) Il corso è completamente gratuito per i docenti poiché rientra nell’ambito del PSDN azione #25, ed è finanziato da un fondo MIUR attribuito al Liceo Scientifico e Musicale G. B. Grassi di Lecco.

e) Alla fine del corso i docenti potranno, se interessati, partecipare anche ad un ulteriore fase di coaching con il docente referente del corso CBL e ad un Hackathon sulla sostenibilità ambientale che si terrà nei locali della storica Villa Greppi di Monticello Brianza il 15 maggio.

f) Il corso verrà tenuto presso le sedi di Lecco (Liceo Grassi), Monticello (Istituto Greppi), Erba (Istituto Romagnosi)

g) Le lezioni in presenza (in orario pomeridiano) inizieranno nella prima settimana di marzo e termineranno prima delle festività pasquali secondo un calendario verrà pubblicato da ciascuna scuola sede del corso.

I docenti interessati possono iscriversi al corso a questo link.