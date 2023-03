LECCO – Due incidenti di montagna nella giornata odierna intorno a Lecco; il primo in mattinata sul San Martino dove una signora di 84 anni è caduta procurandosi un trauma cranico con ferite lacero contuse e abrasioni alle braccia.

Soccorsa con l’impiego dell’eliambulanza del 118 di Villa Guardia è stata quindi trasportata per via aerea all’ospedale Sant’Anna di Como, in ‘codice giallo’.

Sul Resegone invece, intorno alle 13:30 un 55enne è rimasto “incrodato” (ovvero non riusciva più a muoversi, probabilmente mentre si trovava lungo una ferrata). Per questo secondo episodio, il servizio media di Areu riferisce che l’escursionista coinvolto ne sarebbe uscito “apparentemente illeso“.

RedCro