LECCO – Un giovane è a processo per rapina nei confronti di un legale lecchese. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 17 maggio 2020, primo week end di libertà dopo il lockdown, in via Caprera.

Tre extracomunitari con “dimora alla Piccola” hanno adocchiato e rubato la bicicletta dell’avvocato Giorgio Brambilla fuori dal suo box in via Caprera. Per fermarli sono intervenuti alcuni passanti e nella fuga A. F., 25 anni, senegalese ha scaraventato a terra una persona intervenuta, che ha dovuto fare ricorso alle cure mediche.

Oggi al tribunale cittadino sono stati sentiti l’agente della Squadra Volante giunta sul posto poco dopo l’episodio, un testimone e la parte lesa, il legale lecchese. Il poliziotto della Questura di Lecco ha ricostruito i fatti, come sono stati identificati i tre senegalesi e il recupero della bicicletta elettrica del valore di tremila euro, che era appena stata acquistata dalla famiglia dell’avvocato.

Due le persone accusate di rapina, un 27enne ha già patteggiato in sede di udienza preliminare, e A. F., assistito dall’avvocato Agnese Massaro, che ha deciso per il dibattimento. Il collegio presieduto dal giudice Paolo Salvatore, a latere Martina Beggio e Gianluca Piantadosi – ha aggiornato l’udienza a giugno per sentire il teste chiave, che ora si trova in Senegal. Poi si concluderà il processo.

A. Pa.