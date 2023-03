LECCO – La stagione sportiva in corso sta regalando belle soddisfazioni al GSO Lecco Alta la società che è nata nel 2014 dalla fusione tra il GS San Giovanni e il GSO Laorca. La società propone a ragazzi e famiglie, non solo dei rioni alti della citta, una offerta più ampia che in passato in termini di numero di squadre, adeguata ralle età dei giovani atleti, completa sul piano tecnico. Inoltre sul piano educativo questo progetto si integra nell’ambito della Comunità Pastorale Laorca, San Giovanni e Rancio. Coinvolte le strutture sportive già utilizzate dalle due società di origine. Per il calcio sono utilizzate ben 4 strutture (Rancio, San Giovanni, Campovai e Laorca). La società verdeblu, facente capo al presidente Claudio Panzeri e vice presidente Lorenzo Villa, anche quest’anno può vantare ben 10 squadre nel settore calcio, oltre alla scuola calcio e 6 squadre del settore pallavolo.

Nel settore Calcio la società è presente con le categorie che vanno dai Primi Calci alla Prima squadra che partecipa al campionato di seconda categoria, compresa anche una squadra Open a 7 che milita nel campionato CSI. Nel settore Volley le categorie rappresentate sono Under 10, Under 12, Under 14 e Allieve e tre squadre Open, tra cui una mista maschile e femminile. In totale vengono coinvolti 260 gli atleti, seguiti da circa 60 tra dirigenti e collaboratori che mettono impegno, tanto tempo e dedizione. Il settore Calcio è coordinato da una Commissione facente capo a Luca Butti, mentre per il settore Volley il coordinamento fa capo ad Andrea Marinello. Sulle categorie di bambini e ragazzi è da sottolineare anche il sostegno e la partecipazione di tanti genitori. Nel comparto Volley ben quattro squadre si sono qualificate per i playoff di categoria a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dagli staff tecnici.

Nel settore Calcio la società segnala con soddisfazione il campionato di spessore della Prima Squadra allenata da Andrea Perossi e Stefano Perossi, che quest’anno sta disputando un campionato di spessore nel proprio girone di Seconda categoria e, avversari permettendo, potrebbe ambire a un posto nei playoff. Il Direttore Sportivo è Luca Valsecchi il Dirigente Marco Aldeghi. L’allenatore dei Portieri è Achille Dell’Oro e l’accompagnatore Salvatore Sinopoli.

“Ricordiamo con l’occasione, che obiettivo primario del GSO Lecco Alta è la valorizzazione dei propri giovani, per poterli inserire nella rosa della Prima Squadra. – spiega Antonello Stefanoni dirigente della società – Da diversi anni, infatti, questa è in buona parte costituita da atleti cresciuti nel vivaio o che sono tornati in società dopo altre esperienze in categorie maggiori”.

Le squadre del volley