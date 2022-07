MANDELLO DEL LARIO – Da sabato 16 luglio e fino al 24 settembre i Vigili del fuoco di Lecco inizieranno a presidiare le acque del lago per tutti i week end dalle 10 alle 19, questo per far fronte al grande numero di bagnanti presenti sulle nostre coste.

I pompieri, addestrati all’utilizzo di mezzi nautici e al soccorso in acqua, saranno pronti ad intervenire in maniera tempestiva in caso di richiesta di soccorso tecnico urgente.