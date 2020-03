LECCO – Non un periodo d’oro per l’economia lecchese, come dimostrano gli ultimi dati sull’impiego nei diversi settori.

Ad allarmare è soprattutto l’aumento della cassa integrazione, che vede Lecco contare 310 lavoratori in questa situazione (51 in più rispetto a gennaio 2019). Una delle cause di questo fenomeno è il momento negativo del settore meccanico (trainante nell’economia del territorio), dovuto soprattutto alle difficoltà del partner commerciale di maggior peso, la Germania. Dati alla mano, le richieste di cassa integrazione in questo campo hanno visto un’impennata del 20% circa.

Non sorride neanche l’edilizia, in calo in tutto il periodo invernale ma destinata a rilanciarsi con i lavori di opere pubbliche dei prossimi mesi, mentre rimangono stabili commercio e artigianato.