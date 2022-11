LECCO – Anche agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco si festeggia San Nicolò. Nel pomeriggio aperta anche una mostra-mercato con le decorazioni natalizie e biglietti di auguri realizzati dagli ospiti durante i laboratori creativi e di falegnameria.

Come ogni anno, la festa di San Nicolò porterà in dono agli ospiti le tradizionali mele, grazie alla disponibile generosità dell’Associazione Amici Sostenitori degli Iram. Sempre il 6 dicembre, inoltre, nel pomeriggio, sarà possibile visitare presso gli Istituti una mostra-mercato con le decorazioni natalizie e biglietti di auguri realizzati dai nostri ospiti durante i laboratori creativi e di falegnameria, condotti dai fisioterapisti e dagli educatori con l’aiuto di alcuni volontari. La mostra-mercato è aperta a tutti (unico vincolo per l’ingresso il possesso del greenpass) e sarà possibile, con un’offerta, scegliere simpatici regali di Natale fatti a mano. Le offerte raccolte saranno utilizzate per sostenere le attività dei diversi laboratori.