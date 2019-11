LECCO – Inaugurato ufficialmente il Laboratorio Territoriale per l’occupabilità: il progetto della Rete che ha come Capofila l’IIS P.A. Fiocchi di Lecco, promosso e coordinato da Confindustria Lecco e Sondrio.

Il laboratorio è un terreno di incontro fra mondo della scuola, della formazione e il sistema produttivo e rappresenta per i giovani una vera e propria palestra dove potranno sperimentare quanto appreso in aula e acquisire nuove competenze.

Collocato presso l’Istituto Fiocchi, il laboratorio riproduce uno specifico processo produttivo collegato ad una macchina da stampa flessografica, fulcro e punto di forza dell’attività svolta all’interno dello spazio che consente di andare al di là della sola simulazione.

“La tappa di oggi è il coronamento di quattro anni di lavoro – commenta Claudio Lafranconi, dirigente scolastico dell’Istituto Fiocchi – ma non è il traguardo. Rappresenta il punto di partenza per una serie di attività finalizzate ad offrire alle scuole e al tessuto produttivo di Lecco e Sondrio spazi di formazione e di sperimentazione di concreta innovazione.”.

“Oggi dobbiamo essere tutti orgogliosi di quello che il Laboratorio rappresenta – sottolinea il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva – e non mi riferisco solo al fatto che, da oggi, le competenze così richieste dalle aziende hanno uno spazio in più dove formarsi e svilupparsi. Credo anche che un motivo di orgoglio sia la rete di collaborazioni e l’impegno congiunto di più soggetti che, tutti assieme, ci hanno portato a questo momento.”

Fra i progetti finanziati a livello nazionale nell’ambito del bando a suo tempo emanato dal MIUR, il Laboratorio Territoriale conta sull’adesione di numerosi partner fra Istituti di secondo grado e partner pubblici e privati. A fronte di un valore economico complessivo stimato in oltre 1.200.000 euro, il finanziamento a fondo perso garantito da MIUR è pari a 750.000 euro, mentre il restante valore è garantito dai partner pubblici e privati attraverso contributi economici, contributi in termini di disponibilità di risorse umane o di macchinari.

Il Laboratorio Territoriale è destinato a diventare un polo di eccellenza per i settori di riferimento, dove si svilupperanno forme di contaminazione anche attraverso specifici progetti di ricerca e sviluppo, grazie alle sinergie fra le competenze dei sistemi universitari, quelle del mondo dell’istruzione e della formazione e quelle del mondo del lavoro. L’azienda lecchese OMET, in particolare, ha concesso in prestito d’uso a titolo gratuito la macchina per la stampa flessografica OMET XFlex X5 per la produzione di etichette e imballaggi.

“Siamo orgogliosi del fatto che OMET abbia potuto contribuire a questo progetto, del quale condividiamo l’importanza. – evidenzia Antonio Bartesaghi, amministratore delegato di OMET -Confidiamo che questo progetto renda più facile in futuro la ricerca di professionalità e competenze capaci di sostenere la crescita”.

Acquistati invece attraverso parte del finanziamento un tornio ed una fresatrice a controllo numerico di ultima generazione, che verranno utilizzati per la formazione degli studenti del Fiocchi, di tutte le scuole partner di rete (anche mediante connessioni in remoto) e che saranno disponibili anche per attività di aggiornamento e riconversione professionale rivolte a tutto il territorio.