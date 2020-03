LECCO – In fiamme nella notte un tetto in via Alla Rovinata, a Lecco. L’incendio ha reso inagibili sei appartamenti rendendo necessario l’evacuazione di altrettanti nuclei famigliari, un totale di 15 persone. Qualcuno ha trovato ospitalità dai partenti, per gli altri ha trovato un alloggio il Comune.

Il lavoro dei pompieri, iniziato verso l’una con cinque automezzi partiti da piazza Bione, si è concluso alle sei della mattina. Fortunatamente non vi sono stati feriti né intossicati.