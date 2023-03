Ambientalmente fa bene a difendere il progetto dei Bus gratuiti per giovani sotto i 19 anni, il “Ti Porto io”. Dovrebbe però evitare motivazioni roboanti e altre forature.

Il servizio costa 150.000 euro al Comune, a Linee Lecco però ne costa molti di più. Con i soldi del Comune poi si coprono 400 abbonamenti scolastici che le famiglie ricche e povere così non pagano più. Ricche e povere.

Linee Lecco oltre a pagare la Regione dei mancati incassi non riscuote i singoli biglietti per chi non avendo bisogno dell'abbonamento prendeva il bus saltuariamente.

Le 3000 tessere vendute, per stessa ammissione di Linee Lecco come letto altrove, sono usate nella realtà solo dal 30% dei possessori, sebbene resta un mistero come faccia a misurarlo. Essendo riservate per i minori di 19 anni è forte l’eventualità e l’evidenza che sia un risparmio economico – per i poveri e per i ricchi – su un abbonamento che precedentemente si pagava – non un utilizzo diverso di mezzo di spostamento. Se non il bus al posto dei piedi

Dire che fa risparmiare soldi alle famiglie povere e non dire che ne fa risparmiare anche alle famiglie ricche è un trucco di poca serietà.

Non dire, ancora peggio, che questo progetto si mantiene solo perché si aumenta l’addizionale Irpef a tutti e soprattutto ai poveri, altro che solo ai più ricchi, è un altro trucco di poca serietà. Le fasce più povere, passano infatti da un’aliquota dello 0.25% allo 0.80% di colpo anche chi ha poco più di 16.000 l’anno

Vogliono facilitare i poveri? Usino il reddito come misuratore per dare servizi gratuiti. Vogliono facilitare l’ambiente? Li facciano funzionare davvero i bus, rendano il servizio credibile. Almeno più di loro.

