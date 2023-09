LECCO – Ce n’è per tutti i gusti per quanto riguarda i Corsi di Educazione Popolare di Arci Lecco 2023/2024. La filosofia Arci affonda le proprie radici sull’educazione popolare: vuol dire valorizzare le competenze di ogni singola persona, utilizzare il proprio tempo libero in maniera intelligente sviluppando le proprie potenzialità; condividere gli strumenti utili a diventare cittadini consapevoli e attivi.

Ecco perchè anche il Circolo EduPop, che ha sede in via Cesare Cantù 18 a Lecco, riparte con la stagione corsistica da settembre proponendo a tutti i propri Soci la possibilità di effettuare corsi per tutti i palati.

Partiamo da chi vuole imparare una lingua straniera: corsi di inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, e portoghese. Per chi ama il movimento, per tenersi in forma e in salute, ecco i corsi di yoga e autodifesa.

Se si vuole entrare in contatto col mondo musicale EduPop offre i corsi di pianoforte e tastiera e di batteria acustica e percussioni. Per chi vuole imparare un’arte (e non metterla da parte) ecco i corsi di acquarello, pittura ad olio, pittura creativa per bambini (dai 7 ai 10 anni). E ancora corsi di degustazione vini e piatti enogastronomici e di cultura gastronomica.

Possibilità di corsi al mattino per adulti e per la terza età, da concordare con la segreteria. Tutti i corsi sono rivolti ai soci Arci e praticano la politica dei prezzi popolari. “Perchè la Cultura dev’essere di tutti, ma proprio di tutti” commenta il circolo.

Le iscrizioni inizieranno lunedì 18 settembre 2023 alla sede del Circolo: dal lunedì a giovedì (9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30) o, per i corsi di lingue, da lunedì a venerdì (18 – 20:30).

L’inizio dei corsi è previsto per il 23 ottobre. Per maggiori informazioni visitate il sito www.edupoplecco.org o le pagine Facebook o Instagram. O ancora, è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 0341.365580 nei giorni e negli orari sopra indicati oppure mandare un’e-mail a corsi@edupoplecco.org o lingue@edupoplecco.org.