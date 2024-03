L’OPINIONE DI TREZZI: “STIPENDI COMUNI”

Cara Lecconews,

l’Italia è l’unico Paese in Europa che negli ultimi 30 anni ha registrato una regressione dello stipendio annuale medio del 2,9%. Un Robin Hood al contrario a favore di rendita e impresa. Dato Ocse

In campagna elettorale si è parlato di salario minimo a 9€/h. Il Governo ha già risposto picche.

LOCALMENTE amministratori e politici approvano mozioni per fare pressioni al Governo, con tanto di foto in posa, ma si guardan bene dall’aumentarli a tutti quei lavoratori che ora tramite coop e bandi svolgono servizi per il Comune e son pagati una manciata di euro: quindi molto meno che se tali lavori li svolgesse un dipendente assunto direttamente dall’Ente.

Ecco, è ora, da un bel po’, che Comune ed Enti locali provvedano a sanare questa ingiustizia.

QUI A LECCO lo si è sollecitato da anni, inutilmente, finora.

Oggi però il Comune di Firenze, in clima di campagna elettorale, ha approvato una Delibera di Giunta (nr.97/2024) che impone 9€/l’ora agli addetti di tutti gli appalti in cui il Comune è stazione appaltante.

ECCO, è ora, da un bel po’, che il Comune prenda esempio e faccia Bandi e coprogettazioni per pagare i lavoratori dei servizi pubblici almeno a quel prezzo o, meglio, a contratto e paga “equiparata a quella del lavoratore pubblico se fosse quest’ultimo a dover svolgere e garantire quel servizio” e dica basta a campare di paghe poco dignitose, volontari e Cantonieri di comunità

PERCHÉ va bene che l’indecenza è diffusa ma che ci campino Enti pubblici per poi magari, come a Lecco, farsi vanto perché riconoscono €100 al mese, 4€ al giorno, in welfare aziendale, dove l’elemosina ha la farlocca maschera della Giustizia, è desolante.

Paolo Trezzi

Lecco

PS: chissà se qualche consigliere ritiene utile fare sua la proposta e presentarla alla propria Amministrazione:-)