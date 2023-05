LECCO – Mercoledì 17 maggio alle 21, nella sala del Cinema Teatro Cenacolo Francescano di Piazza dei Cappuccini a Lecco, prenderà il via l’ormai immancabile serata annuale dei Maglioni in Rosso organizzata dai Ragni di Lecco. La serata rappresenta l’occasione per incontrare nel modo più ampio e diretto la nostra città e i tanti amici che seguono e sostengono il gruppo, ripercorrendo con loro le più belle esperienze vissute dagli alpinisti negli ultimi 12 mesi fra le montagne del mondo.

Attraverso il racconto diretto dei protagonisti e le splendide immagini dei video realizzati da registi e videomaker professionisti, quest’anno la serata dei Maglioni in Rosso sarà come sempre un viaggio che toccherà i luoghi più diversi e lontani dei pianeta.

In primis si andrà nel territorio di Banff, fra le selvagge “Alpi canadesi” dove, durante lo scorso inverno, i Ragni David Bacci e Giacomo Mauri hanno realizzato la salita di alcune delle cascate che hanno fatto la storia e il mito dell’iceclimbing.

Ci si sposta poi nell’emisfero australe, fra le montagne dell’Argentina, per rivivere l’avventura di Giovanni Ongaro, Maurizio Tasca e Marco Zanchetta, che, grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Cordoba, hanno realizzato, assieme ai climber locali, un nuovo progetto per la chiodatura e la valorizzazione delle pareti per l’arrampicata sportiva.

Con Stefano Carnati, uno dei più forti arrampicatori sportivi del gruppo, tappa a Rocklands, in Sudafrica, in quella che è oggi considerata la mecca internazionale del bouldering, dove si trovano alcuni dei blocchi più belli e difficili del mondo e verranno proiettate in anteprima le immagini della sua recente ripetizione di “Erebor“, ad Arco di Trento, una via estrema di grado 9b.

Simone Pedeferri riporterà il pubblico in Italia, per raccontarci la scoperta di uno degli ultimi gioielli dell’infinito tesoro di roccia della “sua” Val Masino: la nuova falesia della Val del Ferro. Anche il Ragno Maurizio Tasca ha da presentare una piccola grande avventura, vissuta a due passi da casa, sull’affascinante parete nord della Presolana, la “Regina delle Orobie”, dove, assieme a Luca Masarati, ha aperto una nuova e impegnativa via.

Dalle Alpi ci si sposta poi in Sicilia, per la presentazione del secondo episodio del videoracconto del progetto “Isola Verticale“, la bella avventura corale che ha visto i Ragni e il gruppo locale dei Bobo’s collaborare per la chiodatura di nuove falesie sulle calde rocce del sud e dare vita a una storia di passione e amicizia che merita di essere ricordata e raccontata.

La serata sarà infine l’occasione per presentare un nuovo video della serie “Ragni inside their world“, il ciclo dedicato al racconto dei personaggi più iconici e rappresentativi del nostro gruppo.

Questa volta i riflettori sono puntati su Marco Vago, uno dei protagonisti del rinnovamento del gruppo nei primi anni 2000.