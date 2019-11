LECCO – Le società di vendita del gruppo Acsm Agam si rifanno il look e presentano una bolletta completamente rinnovata. Ancora più leggibile. Semplice, diretta, di immediata consultazione.

E con la stessa veste grafica per i tre marchi territoriali della multiutility: ACEL Energie, AEVV Energie, Enerxenia. Un documento estremamente chiaro; impostato con grafici, tabelle e riquadri per agevolarne la lettura e comunicare in modo efficace le informazioni più utili per il cliente.

La bolletta, oltre all’importo e la scadenza di pagamento, riporta anzitutto una rappresentazione grafica delle componenti di spesa (che documentano oneri e carico fiscale). Scorrendola troviamo i contatti al servizio della clientela e lo sportello di riferimento più vicino.

In evidenza il numero verde per la segnalazione dei guasti al pronto intervento del distributore di zona e una sezione dedicata ai servizi attivi e a quelli da attivare così da sfruttare sino in fondo le opportunità proposte dall’azienda e affermare un’impronta sempre più green grazie alla bolletta online e alla domiciliazione bancaria dei pagamenti.

Nelle bollette Gas, vengono ricordate le modalità per effettuare l’autolettura, che è consigliata a tutti i clienti, in particolare a quanti non dispongono di contatore smart ovvero teleletto dal distributore.

Due colori distinguono le forniture luce e gas: il verde è quello di riferimento per l’energia elettrica a mercato libero (consulta il facsimile); il blu per il gas (consulta il facsimile); il grigio per la maggior tutela elettrica.

“Il nuovo layout di bolletta è frutto di uno sforzo mirato a beneficio dei clienti che sono sempre al centro delle nostre iniziative commerciali” ha sottolineato Martin Isolabella, responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Acsm Agam. “L’unificazione delle bollette realizza un ulteriore passo avanti nel processo di integrazione in una unica società di vendita, più solida, efficiente e innovativa e che nei prossimi mesi vedrà l’incorporazione di Enerxenia in ACEL Energie, in cui è già confluita AEVV Energie, pur mantenendo i marchi sui rispettivi territori di riferimento” ha concluso Paolo Soldani, amministratore delegato di Acsm Agam.