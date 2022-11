LECCO – Per tutto il mese di novembre sono in programma eventi e iniziative al Planetario civico di Lecco. Si parte sabato 5 con il tradizionale ‘Sabato dei bambini’, che vedrà il ritorno del maialino Gruby: in programma alle 15 e alle 16:30, un viaggio tra le stelle per i bambini dai 3 ai 7 anni e le loro famiglie. Il sabato dedicato ai più piccoli tornerà poi il 19 novembre, nelle stesse fasce orarie, con un appuntamento dal titolo ‘Alla scoperta del cielo con Il Piccolo Principe’.

Nei venerdì di novembre in programma appuntamenti per gli appassionati di astronomia e scienza: dopo la proiezione in cupola del 4 alle 21, gli appuntamenti successivi, sempre alla stessa ora, avranno luogo l’11 con l’astronomo Stefano Covino, dell’osservatorio di Merate, a tema ‘Ufo visti con gli occhi della scienza’; venerdì 18 Gabriele Ghisellini, collega di Covino e già professore all’Università di Milano Bicocca, farà il punto sulle prime scoperte del telescopio James Webb, mentre il 25 Lorenzo Paletti, divulgatore scientifico ed esperto di illusionismo spiegherà, in una conferenza-spettacolo, i principi matematici alla base dei numeri dei prestigiatori.

Ogni domenica alle 16 sono in programma le proiezioni in cupola sul cielo del mese. Infine, il 3 novembre è stato avviato il corso per l’uso dei telescopi e sulla fotografia astronomica tenuto da Natale Bugada: i successivi incontri in calendario sono previsti, sempre a partire dalle 21, giovedì 10, 24 novembre e 1 dicembre. È possibile iscriversi all’intero corso o solamente agli appuntamenti che approfondiranno le tecniche di fotografia degli astri.