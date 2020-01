MILANO – Sono 58 le aziende con sede legale in Lombardia che si sono distinte per performance gestionali, quindi attraverso dati oggettivi di bilancio, durante la quarta edizione del Premio Industria Felix – La Lombardia che compete, svoltasi venerdì pomeriggio a Milano all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, organizzato dal trimestrale Industria Felix Magazine diretto da Michele Montemurro.

L’inchiesta, condotta con l’Ufficio studi di Cerved, è partita dall’analisi di 32mila bilanci dell’anno 2018 di società di capitali lombarde con fatturati sopra i due milioni di euro. Dall’indagine risulta che Cremona con il miglior Roe (91%) e Lecco con il miglior Roi (87,4%) sono le province lombarde che, in relazione al numero di imprese nelle rispettive province, vantano anche la migliore percentuale di aziende in utile con il 91%: sono, dunque, i campioni della redditività a livello percentuale, perché Milano su tutte primeggia per numero d’imprese e volume d’affari. A Brescia invece si registra il miglior aumento di ricavi (+11,8%) e a Mantova il miglior Mol (10,5%).

Di seguito l’elenco delle 58 aziende insignite del Premio Industria Felix distinte per provincia.

Bergamo: B.Kolormakeup & Skincare s.p.a., S.i.a.d. s.p.a.

Brescia: A2a Ambiente s.p.a., A2a s.p.a., Ca’ del Bosco s.r.l., Copan Italia s.p.a., Logos s.r.l.

Como: Di.Gi.Emme s.r.l., Maflex s.r.l., Poliform s.p.a. Cremona: Regi s.r.l., Simecom s.r.l.

Lecco: Digitec s.r.l., Fontana Pietro s.p.a., Technoprobe s.p.a.

Lodi: Alsco Italia s.r.l., Centro Sperimentale del Latte s.r.l., L’Erbolario s.r.l., So.co.el. s.r.l., Zucchetti Group s.p.a.

Mantova: Agricola Don Camillo S.C.a r.l., Delta Med s.p.a., Duelegs s.r.l., Preti Mangimi s.r.l.

Milano: Acs Dobfar s.p.a., Alidays s.p.a., Campus Bio-Medico s.p.a., Cap Holding s.p.a., Fueguia s.r.l., Gruppo Formula s.r.l., Hostess.it s.r.l., Idi Production s.r.l., Mapei s.p.a., Mare s.r.l., Maxi Zoo Italia s.p.a., Modes s.p.a., Pfe s.p.a., Prada s.p.a., Rgis Specialisti in Inventari s.r.l., Starhotels s.p.a., Trenord s.r.l., Zara Home Italia s.r.l.

Monza-Brianza: A.Agrati s.p.a., Fincons s.p.a., Real Chimica s.r.l., S.a.p. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti in data processing s.p.a., Stmicroelectronics s.r.l.

Pavia: Almini s.r.l., Brambati s.p.a., Industria Materiali Stampati s.p.a., Labanalysis s.r.l., Sea Vision s.r.l.

Sondrio: Ghelfi Ondulati s.p.a., Mariana Luigi s.r.l., Qc Terme e Benessere s.r.l., Rubiera Special Steel s.p.a., Siderval s.p.a.

Varese: Lindt & Sprungli s.p.a..

“Anche in occasione dell’assegnazione del Premio Industria Felix 2020 le province di Lecco e Sondrio si sono distinte grazie alla presenza di diverse imprese del territorio nella rosa dei premiati – commenta il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Lorenzo Riva -. Una nuova conferma dell’eccellenza e della capacità competitiva del nostro sistema produttivo fatto di aziende che, come ben sappiamo, sanno primeggiare in Italia e sui mercati internazionali. Credo sia un fatto positivo che le qualità di eccellenza delle imprese locali e più in generale lombarde vengano messe in luce e mi congratulo con le realtà produttive che hanno saputo meritare questo riconoscimento grazie al loro impegno”.