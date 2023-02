LECCO – Un autentico trionfo per la candidata più “movimentista” alle primarie del PD in provincia di Lecco, dove Elly Schlein ha nettamente sconfitto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Nel Lecchese, Schlein ha ottenuto il 62,32% dei voti contro il 37,68 del suo avversario (nella foto a destra).

E mentre a livello nazionale la battaglia degli scrutini è apertissima, qui da noi i numeri parlano chiaro con realtà come Valmadrera e Galbiate dove la ex parlamentare europea ha vinto con il 72% circa. Di contro, solo a Introbio (per la Valsassina), Molteno e Monte Marenzo Bonaccini è riuscito a spuntarla.

In totale, 2804 voti per Schlein contro i 1.695 del suo rivale.

Di seguito la tabella completa delle primarie 2023 (fonte: PD provinciale Lecco):

(Cliccando sulla tabella la si può ingrandire al meglio)

“È stato un grande momento di partecipazione – commenta il segretario provinciale del PD Manuel Tropenscovino -. Hanno votato 4.514 persone in tutta la Provincia di Lecco nei 29 seggi che abbiamo organizzato grazie a centinaia di militanti e volontari. Dimostriamo che qui così come in Italia siamo ancora un punto di riferimento per tanti. È chiaro che da domani inizia un percorso con il nuovo segretario o segretaria in cui la priorità è tornare ad occuparci dei bisogni e dare soluzioni, anche dall’opposizione, ai tanti problemi di questo periodo. Ripartiamo anche da questa partecipazione nella scelta della propria guida, che nessun partito in nessuna forma garantisce se non il PD appunto”.

RedPol