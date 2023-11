PROGETTO BOKY MAMIKO: SUOR LOUISE ACCOLTA ALLA SCUOLA CARDUCCI

LECCO – È la scuola primaria Carducci di Lecco ad accogliere suor Marie Louise Tsiahiliky, missionaria e preside della scuola Saint Joseph in Madagascar, che ha ringraziato l’Istituto lecchese per l’entusiasmo dimostrato verso il l’iniziativa solidale e associazione “Boky Mamiko”.

Con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’istruzione e delle condizioni di vita delle zone rurali del Madagascar, la realtà di Boky Mamiko vuole dimostrare come l’educazione sia la chiave per lo sviluppo sostenibile di tutti i popoli. Fornitura di libri scolastici, garanzia di borse di studio, creazione di biblioteche, formazione di insegnanti, supporto di educazione ambientale, salute e nutrizione sono le finalità concrete di un progetto che ha trovato in suor Louise Tsiahiliky, una delle alleate più valide.

“La collaborazione con la scuola primaria Carducci è nata grazie all’intuizione della maestra Elena Crotta – informa la volontaria di Boky Mamiko Monica Colombo -. L’insegnante ha proposto all’istituto di coinvolgere i bambini in un progetto di solidarietà che potesse far conoscere loro le difficoltà di bambini residenti in altre parti del mondo e capire come, invece, la loro condizione possa essere considerata privilegiata. Questo è il secondo incontro da novembre ed è stato bello vedere come questa iniziativa abbia suscitato interesse ed entusiasmo nei bambini”.

Sono cinque le scuole con le quali l’associazione collabora, tutte situate nel nord del Madagascar: la scuola Mamiko a Djangoa, la scuola Saint Laurent a Beandrarezona, la scuola Docenda a Anjanojano, la scuola Beramanja e la scuola Saint Joseph, in cui ha sede Suor Marie Louise, con la relativa casa d’accoglienza Casa Pasquale a Maherivaratra.

“Nelle classi sono presenti dei salvadanai per contribuire all’acquisto di libri per la scuola Saint Joseph, al momento composta da circa 400 studenti dalla materna al liceo – spiega la docente Elena Crotta -. Qui solo l’insegnante possiede il libro e i bambini, quindi, studiano ricopiando interamente le lezioni alla lavagna. La scuola Carducci ha da sempre aderito a progetti solidali e, in questo caso, Boky Mamiko è sembrata la scelta azzeccata in contesto socioculturale dove l’obiettivo 4 dell’Agenda ONU 2030 appare sempre più cruciale. Anche il CO.GE, consiglio genitori, si è dimostrato parte attiva in questo progetto con la vendita di lavori artigianali del Madagascar nei mercatini solidali. Grazie alla possibilità garantita dal comune di Lecco e dal Teatro Invito, inoltre, la prossima primavera vedremo il docufilm ‘Vado a scuola’ proprio per continuare a sensibilizzare i bambini sull’importante tematica dell’istruzione”.